Des vols de l’armée pour évacuer les Canadiens en Israël dans les prochains jours

Des vols de l’Aviation royale canadienne seront organisés «dans les prochains jours» pour évacuer des ressortissants canadiens coincés en Israël, a annoncé la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly.

Les citoyens canadiens et les résidents canadiens permanents, et leurs conjoints et enfants, pourront se prévaloir des vols qui se feront à Tel-Aviv.

«Je sais que la situation est difficile. Beaucoup d’entre vous souhaitent rentrer à la maison pour retrouver leur famille, mais n’ont aucun moyen de le faire en toute sécurité. Nous allons vous aider», a commenté la ministre Joly dans un bref communiqué.

Mon message aux Canadiens en Israël, en Cisjordanie et à Gaza : pic.twitter.com/zcPyiZqCxi — Mélanie Joly (@melaniejoly) October 10, 2023

Le nombre de vols qui seront effectués par l’armée et le moment où ils auront lieu n’ont pas été précisés dans l’immédiat.

Par ailleurs, la ministre a laissé entendre que son équipe travaille à trouver d’autres solutions pour les Canadiens qui n’auront pas la possibilité de se rendre à l’aéroport de Tel-Aviv.