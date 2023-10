Enquête de Protégez-vous: les prix sont-ils vraiment moins chers chez Amazon?

Les consommateurs québécois assument régulièrement qu’ils font une bonne affaire en achetant des articles sur Amazon qui pourraient être moins chers que chez d’autres entreprises, mais est-ce vraiment le cas?

Protégez-vous s’est penché sur le dossier lors d’une enquête menée auprès de plus de 3300 consommateurs et en analysant plus de 1000 prix d’articles vendus en ligne.

«En général, oui, Amazon est un peu moins cher, mais ça dépend vraiment des catégories», a constaté Frédéric Perron, rédacteur en chef de Protégez-vous, en entrevue avec l’Agence QMI.

Ainsi, s’il a été constaté que les téléphones intelligents sont parfois plus abordables sur la plateforme créée par Jeff Bezos, ce n’est par exemple pas le cas des imprimantes ou des caméras de surveillance.

Un achat sur deux au Québec est pourtant réalisé sur Amazon. «On peut se demander si les gens ne vont pas perdre le réflexe de magasiner ailleurs et de comparer les prix», a avancé M. Perron selon les données publiées mardi.

Une relation d’amour-haine

Si les consommateurs québécois «aiment la variété des produits, le respect des délais de livraison et la facilité des retours et des remboursements», 60 % d’entre eux sont tout de même préoccupés par l’impact de ce géant du web sur les commerces locaux.

«Les gens qui n’achètent pas sur Amazon veulent favoriser l’achat local, comme le Panier Bleu ou les libraires.ca», a souligné le rédacteur en chef.

Les répondants ont aussi critiqué la description des produits en français et la qualité de la langue utilisée.

«Amazon est une plateforme internationale, il y a beaucoup de traductions automatiques sur le site et les descriptions de produit qu’on y lit sont parfois un peu boiteuses», a-t-il mentionné.

Le géant du web fait aussi face à de nombreuses plaintes au Québec auprès de l’Office de la protection du consommateur (OPC), avec 373 plaintes déposées en deux ans, selon M. Perron.

«Parmi les problèmes que les gens dénoncent, ils trouvent que c’est difficile de se désabonner du service Amazon. Il y a aussi des plaintes sur des délais de livraison qui sont plus longs que prévu, sur des produits non conformes, et sur la qualité du service à la clientèle», a-t-il expliqué.

Cinq recommandations pour payer moins cher sur Amazon

• Regarder les aubaines d’entrepôt

Amazon vend à prix réduit des articles remis à neuf, retournés ou dont la boîte a été ouverte sur la page «Warehouse Deals»

• Profiter du programme d’échange

Vous pouvez retourner un appareil électronique usagé sur Amazon en échange d’un autre, en plus de recevoir une carte-cadeau en prime.

• Choisir l’option de livraison retardée

«On peut retarder un peu la livraison pour payer moins cher parce qu’ils vont regrouper des colis», a mentionné M. Perron. Cela évite donc des dépenses et réduit la pollution par la même occasion.

• Acheter lors des journées Prime

Il s’agit de l’équivalent du Vendredi fou sur Amazon lors de ces événements organisés pour les membres Prime. Certains articles sont parfois vendus jusqu’à 50% moins cher du prix d’origine.

• Utiliser des codes rabais

Souvent, des codes rabais sont disponibles sur la page de description des produits. Il suffit alors de l’ajouter manuellement lors du paiement.

Source: Protégez-vous