TVA Nouvelles inaugure le nouveau segment «On vous répond» à son bulletin de 18h. La question de ce soir: «est-ce que tous les Palestiniens soutiennent le Hamas?».

• À lire aussi: Un manifestant pro-Palestine interpellé à Montréal

• À lire aussi: «Joe Biden a dit très clairement ce que quelques politiciens au Québec n’arrivent pas à prononcer»

• À lire aussi: « Je n'ai jamais rien entendu de tel », témoigne le survivant d’une attaque en Israël

Le journaliste Hadi Hassan informe que «les Palestiniens ne forment pas un groupe monolithique».

Pour comprendre la géopolitique dans cette région du monde, il faut tout d’abord comprendre sa géographie et sa démographie.

Les territoires palestiniens comprenant la bande de Gaza et la Cisjordanie sont séparés de l’Israël.

La petite enclave de Gaza qui se situe sur les rives de la mer méditerranéenne dénombre environ 2 millions d’habitants.

Cette dernière se trouve sous l’autorité du Hamas, un groupe reconnu comme étant terroriste par les États-Unis, le Canada et l’Union européenne.

Si le Hamas est établi comme un groupe terroriste c’est parce qu’il maintient des politiques extrêmes et cherche à anéantir l’État d’Israël.

La Cisjordanie

De l’autre côté du pays hébreu, le long du Jourdain – un fleuve qui sépare l’Israël et la Jordanie – se trouve la Cisjordanie.

La Cisjordanie comptant près de 2,9 millions d’habitants est quant à elle sous le régime du président Mahmoud Abbas du parti politique nationaliste Fatah.

Bien que les deux groupes soient palestiniens, ils n’ont pas la même philosophie.

Alors que le Fatah utilise des moyens plus pacifistes pour arriver à ses fins, le Hamas, lui, a couramment recours aux armes et à la violence.

Devant les mesures plus drastiques du Hamas, le peuple palestinien, alimenté par l’impatience créée par la stagnation du conflit israélo-palestinien, s’est rangé derrière le groupe terroriste.

Le professeur au Département de sociologie à l’UQAM, Rachad Antonius, a expliqué en entrevue sur les ondes de LCN que «l’autorité palestinienne a perdu toute crédibilité en raison de la corruption et parce que les Américains et les Israéliens ont carrément acheté ce "leadership"».

«Si le Hamas a beaucoup d’influence aujourd’hui, c’est un peu par défaut», ajoute-t-il.

Un tournant vers l'extrêmisme

Le professeur soutient que ce tournant vers l’extrémisme s’est établi «parce que la communauté internationale a abandonné les Palestiniens et a renoncé à faire appliquer le droit international».

Selon lui, «s’il y a un vrai processus de pays fondé sur la justice, le Hamas va perdre tous ses appuis».

Aujourd'hui, la très grande majorité de la bande de Gaza soutient les initiatives militaires du Hamas et de plus en plus de Palestiniens en Cisjordanie se rangent également du côté du groupe extrémiste.