Évacuations aéromédicales: Hausse du nombre de transports de patients

Le service d’Évacuations aéromédicales du Québec (ÉVAQ) connait une croissance importante dans la province, si bien que la demande pour les services augmente d’environ 5% annuellement.

Le nombre de transports effectués par l’avion-hôpital et par la navette multipatient augmente. En date du début octobre, 5885 transports de patients avaient été effectués depuis le début de l’année, dont près de 2000 avec l’avion-hôpital. L’an dernier, en 2022, 6977 patients ont été transférés avec les services du programme d’Évacuations aéromédicales.

En tout, 459 transports ont été enregistrés au Bas-Saint-Laurent, 1803 en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et 1118 sur la Côte-Nord.

Des travaux sont actuellement réalisés afin d’ajuster l’offre de service avec la demande sur le terrain.

Le CHU de Québec-Université Laval, qui est responsable du programme, collabore avec le ministère de la Santé et des Services sociaux afin de rendre la Centrale de coordination de l’ÉVAQ plus efficace.

«[On veut] offrir un travail un peu plus rigoureux dans le traitement des demandes, dans la planification des vols, l’utilisation des ressources. Donc, on mise beaucoup là-dessus. [On tente donc de] changer nos façons de travailler pour arriver finalement à offrir encore une fois, un meilleur service à nos populations au Québec», a expliqué le Dr Simon Kind qui est le chef médical du programme d’Évacuations aéromédicales du Québec.

L’équipe du service d’Évacuations aéromédicales du Québec compte une cinquantaine de médecins et d’une trentaine d’infirmiers et d’infirmières.

«Il y a eu beaucoup de recrutement dans les dernières années étant donné la volumétrie qui augmente. Les avions volent de plus en plus pour répondre aux besoins des régions», a ajouté le Dr Kind.

Les services de l’avion-ambulance sont très importants lors d’événements majeurs. Lors du drame d’Amqui, les appareils de l’ÉVAQ ont été très sollicités. L’organisation était en mode préalerte quelques minutes après les tragiques événements.

«Ça nous a permis d’être sous tension très très rapidement et d’offrir des services très rapides à la population de la Matapédia ce soir-là. Les avions étaient prêts, nos équipes étaient prêtes», a indiqué le chef médical du programme d’Évacuations aéromédicales du Québec.

L’amélioration des services se fait également en collaboration avec le Service aérien gouvernemental.