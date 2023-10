Fleuve Saint-Laurent: le mois de septembre le plus chaud en 40 ans

Le fleuve Saint-Laurent a connu son mois de septembre le plus chaud depuis 40 ans, signe des impacts des changements climatiques.

Normalement vers le début de l'automne le fleuve a une température de 6°C. Cette année, il a grimpé jusqu'à 11 °C. Ce sont normalement des températures qu'on atteint en août et non en septembre. Les températures plus douces et plus clémentes qui ont perduré jusqu'au début octobre ont un impact surtout à la surface de l'eau.

«C’est énorme! Quand on voit plus de 1 degré au-dessus de la moyenne c’est déjà substantiel, a expliqué Peter Galbraith, chercheur scientifique à l’Institut Maurice-Lamontagne à Rimouski. Quand on parle de vague de chaleur, (avec 5°C) on serait rendu à la troisième catégorie sur quatre».

Nous battons de plus en plus souvent des records de chaleur. La dernière fois que le fleuve Saint-Laurent a battu des records de chaleur, c'était en 2021. Avec les changements climatiques, il faut s'attendre à ce que les vagues de chaleur durent plus longtemps et soient plus intenses.

«Le consensus scientifique par rapport aux changements climatiques, c’est plus d’événements extrêmes. Il faut s’attendre à plus de vagues de chaleur extrême et de tempêtes extrêmes», a précisé Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada.

Les records de chaleur ont des impacts sur la vie maritime. Pour certaines espèces au Québec, ça peut être positif. On peut penser notamment au homard. Cependant, pour d'autres espèces ça peut être catastrophique.

«Tout ce qui a un rythme biologique et qui se tient à la surface va être affecté», a ajouté Peter Galbraith, qui utilise par exemple la ponte d’œufs qui peut être perturbée.

Si le début du mois d'octobre a été particulièrement chaud, il serait assez surprenant selon des experts qu’on batte des records de température surtout dans l'est du Québec.