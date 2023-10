Inondations : Soupir de soulagement à Petit-Saguenay

Les résidents du village de Petit-Saguenay avaient retrouvé leur quiétude, mardi, après une fin de semaine marquée par des évacuations et la crainte des inondations.

«Au printemps dernier, plusieurs sous-sols de maison avaient été inondés, mais cette fois-ci, nous n'en avons pas eu!», s’est réjoui le maire Philôme Lafrance.

Une quarantaine de résidences ont été évacuées dans trois secteurs du village, qui a reçu 90 millimètres de pluie dans la nuit de samedi à dimanche. Trois ponts et deux routes ont été fermés temporairement.

Lorraine Simard et son conjoint ont été évacués. Leur résidence était menacée d'une inondation.

«Il y a toujours un peu d'incertitude", a-t-elle confié mardi. Mais nous avions confiance, puisque notre maison est assez élevée.»

Le camping du site de l'Association de la Rivière Petit-Saguenay a dû évacuer ses six chalets et sa yourte parce que l'étang est littéralement sorti de son lit. La rivière, de l'autre côté du site, est restée plus sage.

«L'eau de l'étang a monté jusqu'à la galerie du premier chalet, mais il n'y a eu aucun dommage, a indiqué le directeur général de l'Association, Bastien Gaudreault. Si la rivière était sortie, là ça aurait été autre chose!»

Le village a décrété l'état d'urgence en utilisant l'aréna comme refuge.

Par chance, la pluie a cessé et l'eau s'est retirée progressivement. Les évacués ont pu regagner leur demeure sous escorte policière en fin d'après-midi dimanche.

C'est la deuxième fois en 2023 que le débit d'eau des rivières dépasse les 210 mètres cubes par seconde. Un tel seuil avait été atteint auparavant en 2011, et avant en 1996 et 1963.

«On s'attend à ce que ça se reproduise plus souvent avec les changements climatiques, a convenu le maire Lafrance. Il faut s'assurer de modifier la grosseur de nos ponceaux, intervenir pour sécuriser nos chemins et voir si on est encore à la page au niveau de nos zones inondables.»

L'événement a entraîné des dépenses pour le village, qui demandera une compensation au ministère de la Sécurité publique.