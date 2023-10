«Je me suis mis dans un coin, j’ai vomi et j’ai pleuré», raconte un lieutenant israélien avec émotion

Alors que de nombreux témoignages font surface sur les horreurs vécues par le peuple israélien lors des attaques du Hamas sur le pays hébreu depuis samedi, un lieutenant-colonel juif confie mardi n’avoir jamais rien vu de tel.

• À lire aussi: EN DIRECT | 4e journée de guerre Hamas-Israël

• À lire aussi: À Kfar Aza, un invraisemblable massacre de civils

• À lire aussi: Après avoir échappé au Hamas: une mère raconte son calvaire avec son bébé d’un mois

L’ancien commandant d’une unité d’élite de Tsahal a beau avoir l’expérience de la guerre, celle-ci ne lui a été d’aucun secours pour affronter les scènes de massacre qui l’attendaient à son arrivée sur le champ de bataille.

«Quand je suis arrivé après les premières heures de combat dans le sud du pays, j’ai vu des images, j’ai vu des choses que je n’avais jamais vues dans ma vie. Franchement, des images de pogrom, des scènes de pogrom, des scènes de massacre...», détaille en direct de Tel-Aviv au TVA Nouvelles Stephan Zeev Goldin.

«J’ai vécu deux guerres en Israël, [...] j’ai vécu des opérations militaires à droite et à gauche, mais des massacres comme celui-là, je n’en avais jamais vu», réitère-t-il, troublé.

Le traumatisme vécu par le peuple d’Israël depuis samedi est tel qu’il est difficile pour M. Goldin de ne pas faire de lien avec l’holocauste.

«Je viens d’une famille qui a été déportée pendant la Shoah et on m’a raconté beaucoup de choses de ce qui se passait dans les camps de concentration... et franchement j’ai dû faire cette comparaison. Là, j’ai vu franchement des massacres comme je n’ai jamais vu de ma vie», pointe-t-il.

L’affirmation de M. Goldin est d’autant plus troublante que le lieutenant-colonel a vu son lot d’horreurs au cours de sa carrière militaire, mais aucune comparable à celles dont il a été témoin depuis le début de la guerre.

«Je suis quelqu’un qui n’a pas peur de la guerre, je la connais, je connais l’odeur du sang. Mais c’est la première fois, je peux vous le dire, je le dis devant tous les auditeurs: je me suis mis dans un coin, j’ai vomi et j’ai pleuré», dit-il avec émotions.

«Le donne a changé»

Malgré tout, M. Goldin assure que le moral est fort parmi les troupes israéliennes, qui connaissent actuellement une importante mobilisation.

«Il y a actuellement une très forte mobilisation et je dirais que la donne a changé; c’est vrai que nous avons été sous le choc lors des premières heures où le Hamas est entré sur le territoire israélien, mais je peux vous dire aujourd’hui que le moral des troupes israéliennes est très fort», fait-il remarquer.

«C’est une guerre que nous menons», martèle-t-il.

En représailles à l’attaque du Hamas, Israël mène des tirs de barrage sur la bande de Gaza.

«Nous n’arrêtons pas de pilonner Gaza et ses environs. Le but étant clairement d’éliminer le Hamas aujourd’hui», explique le lieutenant-colonel.

Ces frappes prennent place alors qu’une intervention terrestre d’Israël dans la bande de Gaza est évoquée par de nombreux spécialistes.

«Évidemment que c’est envisageable. Il faut que ce soit préparé... il va falloir des tirs très forts et de l’aviation. Et pas que de l’aviation, mais aussi des tanks et de la marine. Il va falloir que le terrain soit complètement nettoyé», détaille M. Goldin.

Le militaire rappelle toutefois que la seule et unique cible de l’État israélien est «l’élimination du Hamas».

Pour voir l’entrevue complète de Stephan Zeev Goldin, écoutez la vidéo dans le haut de l’article.