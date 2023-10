«Je n'ai jamais rien entendu de tel», témoigne le survivant d’une attaque en Israël

Un jeune homme de 26 ans qui a été tapi dans une pièce sécurisée pendant 17 heures a raconté avoir été terrifié par l’attaque menée dans son village natal samedi dernier, même s’il avait été préparé à cette éventualité toute sa vie.

Amir avait rejoint vendredi Nahal Oz, un village situé à quelques kilomètres de la bande de Gaza, avec sa femme et sa sœur pour rendre visite à sa mère, a rapporté «The Jewish Chronicle».

Vers 6h30 du matin, samedi, il a commencé à entendre les premières sirènes de tirs de roquette.

«C'est une chose à laquelle nous sommes habitués parce que nous avons vécu là toute notre enfance», a expliqué Amir au média.

Ils ont alors couru vers leur abri pendant que les explosions se poursuivaient tout autour d’eux. «J'ai vécu là pendant 23 ans et je n'ai jamais rien entendu de tel», a-t-il souligné.

«Nous avons essayé de nous enfermer du mieux que nous pouvions», a indiqué le jeune homme. «J'ai trouvé un petit couteau et j'ai tenu les portes [avec le plus de force possible] parce que je ne savais pas quand quelqu'un entrerait par effraction.»

Ancien militaire comme tous les Israéliens, Amir est normalement préparé à faire face à des situations stressantes.

«Nous n'avions pas d'eau, pas de nourriture. Nous n'avions pas accès aux toilettes. Nous nous sommes retrouvés à faire pipi dans des sacs... C'était horrible», a-t-il raconté.

«On ne peut pas être dans une telle situation sans être terrifié. Et l'impuissance est tout simplement dévastatrice», a mentionné Amir.

Les forces israéliennes ont fini par venir le délivrer avec sa famille. «Je pouvais voir tous les dégâts, les maisons brûlées et les maisons en feu, les tirs provenant de l'intérieur tout autour de nous. Ils nous ont dit que la zone était sécurisée, mais je n'ai pas cru que tout le monde avait été neutralisé», s’est-il souvenu.