Joe Jonas et Sophie Turner résolvent pacifiquement leur conflit de garde d'enfants

Mardi matin, TMZ rapportait que selon des documents juridiques officiels, l'ancien couple formé de Joe Jonas et Sophie Turner se serait entendu sur un accord à l'amiable quant à la garde partagée de leurs deux enfants, Willa, 3 ans, et Delphine, 1 an.

Selon cet accord, les deux filles passeront du temps avec Turner du 9 au 21 octobre, avec la possibilité de voyager aux États-Unis ou au Royaume-Uni et à partir du 21 octobre, Jonas prendra le relais jusqu'au 2 novembre. Ils continueront ensuite à partager la garde jusqu'au 7 janvier 2024, permettant aux enfants de célébrer l'Action de grâce américaine avec leur père et Noël avec leur mère.

Cet accord est survenu après trois jours de médiation qui ont eu lieu la semaine dernière avec les deux vedettes.

Une source a déclaré que Joe Jonas était déterminé à trouver un accord équitable pour leurs enfants, évitant ainsi une bataille juridique.

Une audience est tout de même prévue le 11 décembre prochain pour statuer sur la demande de Sophie Turner de clore définitivement l'affaire.

