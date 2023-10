Julia Fox affirme que Kanye West a uriné sur un mur lors de leur première rencontre

Lors de leur premier rencard, Julia Fox a dû crier aux passants de ne pas prendre de photos de son ex, Kanye West, et pour cause: il urinait contre un mur!

Des extraits de sa nouvelle autobiographie Down the Drain ont fait la une des journaux depuis leur sortie plus tôt ce mois-ci, l’actrice y évoquant sa courte romance avec Ye, début 2022. Même si elle travaillait déjà comme comédienne, avec un rôle dans Uncut Gems en 2019 aux côtés d’Adam Sandler et LaKeith Stanfield, c’est sa romance avec le rappeur, peu de temps après le divorce de celui-ci de Kim Kardashian, qui a fait d’elle une star du jour au lendemain.

L’anecdote urinaire se serait produite après que le chanteur de Flashing Lights a emmené Julia Fox en jet privé à une soirée de réveillon du Nouvel An à Miami, ce qui constituait leur premier rendez-vous. Dans son livre, elle se souvient que «[Kanye] commence à faire pipi sur le mur et [qu’elle] saute rapidement devant lui», ajoutant qu’elle avait crié aux passants de ne pas prendre de photos.

Elle a poursuivi: «Une fois qu’il a remonté son pantalon, il a mis ses bras autour de moi et m’a tirée près de lui, m’embrassant passionnément.»

Dans ses mémoires, la star italo-américaine de 33 ans a également déclaré que son ex de 46 ans lui avait proposé avec désinvolture de lui payer une augmentation mammaire. «Nous avons passé la journée à jouer au UNO et à un jeu qui consiste à surligner des mots positifs dans le dictionnaire, a-t-elle écrit à propos d’un rencard dans un hôtel. [Il a ensuite dit]: “Je vais te faire refaire les seins si tu veux”», ajoutant qu’elle avait décliné l’offre.

La romance de Julia Fox et du rappeur a duré un mois. Kanye West a depuis épousé Bianca Censori.

