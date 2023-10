Montée drastique du prix du sucre: les bonbons d’Halloween risquent de coûter cher cette année

Des épisodes de conditions météorologiques extrêmes ravageant les productions dans six des plus grands pays producteurs de sucre pourraient faire drastiquement augmenter les prix des bonbons à l’approche de l’Halloween cette année.

«Cela a été une année très difficile pour le sucre mondial. Si vous regardez les dix principaux pays producteurs cette année, six d’entre eux ont connu des conditions météorologiques extrêmes», a commenté John Davis, météorologue en chef chez Everstream Analytics, à FOX Weather, selon ce qu’a rapporté le New York Post mardi.

Ceux qui distribueront des bonbons pour la traditionnelle collecte d’Halloween verront probablement le prix de leur facture grimper cette année à comparer aux années précédentes en raison d’une mauvaise récolte de sucre globale, réduisant l’offre mondiale de 10 à 15 %, selon Everstream Analytics.

Cela s’explique notamment par d’importants épisodes d’inondations en Inde, en Europe et aux États-Unis – respectivement second, troisième et sixième plus grand producteur mondial –, impactant la collecte de sucre, selon le média américain.

En Thaïlande, quatrième plus grand producteur mondial, ce sont plutôt des épisodes de sécheresse qui auraient causé la perte approximative d’un quart de sa production habituelle. Même son de cloche au Pakistan et au Mexique.

Mais ce ne sont pas que les bonbons et les pâtisseries qui pourraient être impactés: le sucre serait également utilisé pour fabriquer de l’éthanol, qui est à la fois présent dans certaines boissons alcoolisées, mais peut aussi être transformé pour être utilisé comme désinfectant ou encore, comme carburant.

Selon l'Organisation internationale du sucre, les prix en seraient à leur plus haut en 12 ans, à 31,54 cents pour une livre, après avoir grimpé de 42% l’an dernier, selon le New York Post.

De son côté, le porte-parole de la compagnie de confiserie Hershey’s avait cependant assuré en juillet dernier que les fluctuations du prix du sucre n'auraient «pas d'impact sur notre Halloween», selon le média américain.

«Les prix du sucre font l'objet de discussions, mais nous ne sommes pas dans une situation de pénurie en ce qui concerne l'approvisionnement en sucre, et nous ne prévoyons aucune perturbation», avait précédemment déclaré Todd Scott, directeur principal des communications.

