«Que je sois encore vivante et contente de vivre du métier, ça tient au miracle», a confié Michèle Richard au balado de Marie-Claude Barrette, Ouvre ton jeu.

Si elle pouvait revenir en arrière, la chanteuse de 77 ans qui souffre d’insécurité maladive explique qu’elle serait beaucoup plus discrète sur sa vie privée.

«Le plus dur a été de vivre ma vie privée devant le public à toute heure du jour et de l’année. Avoir su, j’aurais été moins généreuse face à la presse. J’ai ouvert la porte, mais on ne savait pas que j’allais être prise avec ça toute ma vie. C’était mon destin», raconte l’artiste née à Sherbrooke.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Anonymat

Reconnue pour être la femme ayant fait vendre le plus de journaux à potins de l’histoire du Québec, Michèle Richard a commencé à chanter avec son père, le violoniste Ti-Blanc Richard, à l’âge de dix ans. Elle n’a donc jamais vécu dans l’anonymat, et avoue ne l’avoir jamais vraiment cherché.

«Heureusement, car j’aurais été très malheureuse», dit-elle.

Après plus de 60 années de carrière, la chanteuse a-t-elle désormais des moments de répit entre les entrevues télé et les autographes aux admirateurs à l’épicerie ou en marchant dans la rue?

«Je l’ai [l’anonymat] quand je voyage et quand je rentre chez moi au bord de l’eau, dans la nature», répond la fille unique devenue orpheline et l’amoureuse fidèle et passionnée aujourd’hui célibataire.

La seule consolation de la chanteuse à la mort de sa mère, puis de son père avec qui elle vivait une relation fusionnelle? Les titres flamboyants des magazines qui ne pouvaient plus leur faire de mal. «J’étais contente que mes parents ne soient plus de ce monde pour voir ça», souffle-t-elle, la gorge nouée.

Courtoisie

Seule malgré l’amour du public

Si Michèle Richard ne monte plus souvent sur scène pour livrer ses chansons connues ou prendre part à des revues musicales (comme elle a tant aimé le faire), elle continue toutefois à multiplier les participations dans les émissions de variétés.

De l’ensemble de sa carrière, c’est l’amour du public qui la rend la plus fière. Un amour «qui ne s’achète pas, qui se mérite et se travaille», insiste-t-elle. «Ils sont dans mon cœur, je suis dans le leur», ajoute l’artiste qui se fait un devoir de prendre le temps d’écouter les histoires partagées par les admirateurs qu’elle rencontre.

L’amour de ses animaux tient également une place primordiale dans l’existence de l’interprète qui n’a jamais eu d’enfant. Michèle Richard n’a pas de mal à se dire plus «dépendante» de son chien que celui-ci peut l’être d’elle.

«Je n’ai pas eu d’enfant, je n’ai pas de famille. C’était mon destin d’être seule. Les amis et mes animaux, c’est ma vie. Avec mon chien, je suis comme une mère pour son petit. Avec eux, je suis juste bien», confie-t-elle.

