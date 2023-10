Québec reporte l’ouverture de son bureau à Tel-Aviv

La guerre entre Israël et le Hamas oblige la ministre des Relations internationales Martine Biron à repousser l’ouverture officielle du Bureau du Québec à Tel-Aviv, à laquelle elle devait participer, la semaine prochaine.

L’information, d’abord rapportée sur les ondes du 98,5 FM, mardi matin, a été confirmée par le cabinet de la ministre Biron.

« La ministre devait partir en mission en Israël, entre autres, pour inaugurer le bureau », a relaté son attachée de presse, Catherine Boucher.

Selon nos informations, cette inauguration officielle était prévue le jeudi, 19 octobre.

Son ouverture aura finalement lieu « dès que les conditions de sécurité nous le permettront », a indiqué Mme Boucher.

Dans l’intervalle, son directeur, Alik Hakobyan, travaillera depuis Québec, précise-t-on.

35e représentation du Québec

Le Bureau du Québec à Tel-Aviv, deuxième plus grande ville d’Israël après Jérusalem, sera situé à même l’ambassade canadienne. Ce qui devrait devenir la 35e représentation du Québec à l’étranger, disposera d’un budget de 500 000$ la première année.

Écoutez la rencontre Mathieu Bock-Côté et Richard Martineau diffusée chaque jour en direct 10 h 30 via QUB radio :

« C’est une des rares régions où nous n’étions pas présents, même si on a des échanges depuis une soixantaine d’années », avait expliqué la ministre Biron lors d’une entrevue accordée au Journal en août dernier, pour annoncer l’ouverture du bureau à l’automne.

Aucun fonctionnaire du ministère des Relations internationales ne se trouvait sur les lieux lorsque les attaques ont débuté, le weekend dernier. « Il n’y avait pas de personnel du bureau sur place », a indiqué l’attachée de presse de la ministre.

Dans les cartons depuis 2017

Les échanges avec Israël se chiffrent à 525M$ annuellement et sont en croissance depuis les quatre dernières années, selon Québec, qui brasse aussi des affaires avec la Turquie, la Palestine et la Cisjordanie, dans la même région du monde.

L’ouverture d’un bureau du Québec en Israël est dans les cartons depuis cinq ans. Philippe Couillard l’avait promis en 2018, lorsqu’il était premier ministre. Il avait dirigé, un an plus tôt, une importante mission économique en Israël et en Palestine, que la ministre Biron avait d’ailleurs couvert en tant que journaliste, à l’époque.

M. Couillard avait notamment été reçu, au cours de ce voyage, par le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, à Jérusalem, puis par le premier ministre de l'Autorité palestinienne, Rami Hamdallah, à Ramallah.

PHOTO D'ARCHIVES MARC-ANDRÉ GAGNON/LE JOURNAL DE QUÉBEC

PHOTO D'ARCHIVES MARC-ANDRÉ GAGNON/LE JOURNAL DE QUÉBEC

Plus récemment, soit en mars 2022, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie Pierre Fitzgibbon a également effectué une mission d’une semaine en Israël.

À voir aussi :