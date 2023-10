«J’ai vu de nombreux missiles être interceptés au-dessus de la ville»: un Québécois en Israël raconte ce qu'il vit

Un Québécois de 25 ans en stage à la Cour suprême d’Israël raconte l’état de stress dans lequel il vit en compagnie de sa copine depuis le début de l’offensive militaire surprise du Hamas samedi.

Réveillé par des alertes à la bombe à glacer le sang, retentissant partout à Beersheba, une petite ville à environ 40 kilomètres au sud-est de la bande de Gaza, Olivier Marceau n’a eu que quelques secondes pour réagir.

« Ça a commencé à 6 h 30 et étant donné la distance, je n’avais qu’une minute pour trouver refuge dans un bunker. Je me suis dépêché de prendre mes shorts et mon t-shirt pour aller me mettre en sécurité », explique le jeune homme.

S’il a ensuite pu retrouver son appartement, ce dernier précise que plusieurs autres alertes ont suivi alors qu’il pouvait entendre de nombreux avions, hélicoptères et ambulances partout dans la ville.

Il raconte d’ailleurs avoir vu un gigantesque nuage de fumée après qu’un missile a atterri à environ deux kilomètres de l’appartement où il habite actuellement.

Écoutez l'entrevue avec Richard Marceau, vice-président et avocat général au Centre Consultatif des relations Juives et Israéliennes, via QUB radio :

« C’est vraiment stressant et angoissant parce qu’on reçoit toujours peu d’informations. J’ai même vu de nombreux missiles être interceptés au-dessus de la ville », a confié celui qui a été protégé par le « dôme de fer », un système de défense aérienne israélien qui permet d’intercepter les roquettes et les obus de courte portée.

Beaucoup d’incertitude

Mardi matin, les épiceries étaient pleines à craquer alors que les autorités israéliennes ont demandé à la population d’aller faire des provisions pour quelques jours.

Photo fournie par Olivier Marceau

« On a réussi à s’approvisionner, mais il y avait tellement de monde, c’était le zoo », dit-il.

Peu de temps après, les alertes à la bombe reprenaient avant de s’arrêter l’espace de quelques heures pour retentir à nouveau dans Beersheba, à peine une heure après son entretien avec Le Journal.

De nombreuses pertes

En plus de voir plusieurs amis être appelés en renfort en tant que réservistes, Olivier Marceau explique que sa copine et lui sont toujours sans nouvelles de nombreuses connaissances depuis le début de cette offensive.

« Ça nous affecte beaucoup, plusieurs amis de ma copine et de ma collègue de travail ont été tués ou manquent toujours à l’appel », a-t-il précisé tristement.

Une amie de sa copine israélienne était d’ailleurs présente au Nova Festival où des centaines de fêtards célébrant la fête de Souccot ont été massacrés par des combattants armés du Hamas samedi.

« Elle a réussi à s’en sortir indemne, mais même aujourd’hui, elle n’est pas en mesure de discuter des horreurs qu’elle a vues et de la manière dont elle a réussi à s’en sortir », dit-il.

Inquiet, mais fier

Contacté par Le Journal mardi matin, son père, Richard Marceau, ancien député bloquiste de Charlesbourg—Haute-Saint-Charles, a confié être très inquiet de voir la situation dans laquelle son fil se trouve actuellement, mais qu’il éprouve également beaucoup de fierté.

« On dort mal, il est peut-être plus grand et plus fort que moi, mais il a seulement 25 ans et ça reste mon bébé », explique Richard Marceau.

Richard Marceau et son fils Olivier | Photo fournie par Richard Marceau

« C’est une source d’inquiétude parce qu’il est sous les balles d’un groupe sanguinaire terroriste, mais c’est à la fois une source de fierté parce qu’il fait face à sa peur, il contribue comme il peut avec les médias ici et il aide sa copine qui vit des moments très difficiles actuellement », a renchéri son père.

Depuis samedi, le Hamas, un groupe considéré comme terroriste par plusieurs pays occidentaux, a dirigé des milliers de roquettes vers Israël, déclenchant une guerre sanglante. Plus de 1600 personnes de part et d’autre ont perdu la vie jusqu'à maintenant.

