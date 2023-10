Un seul bateau pour les voitures pendant un mois entre Québec et Lévis

Les automobilistes qui empruntent la traverse Québec-Lévis devront bien prévoir leurs déplacements au cours des prochaines semaines: l’un des deux navires qui font passer les véhicules d’une rive à l’autre sera remplacé par un bateau de croisière aux baleines jusqu’au 22 novembre.

Un «arrêt technique réglementaire» contraint la Société des traversiers du Québec (STQ) à retirer le NM Alphonse-Desjardins de son offre de service pour une période de six semaines, à compter de mercredi matin.

Photo Didier Debusschère

L’embarcation qui peut accueillir 54 voitures à son bord à chaque traversée sera remplacée par le AML Levant, un bateau qui n’est pas fait pour accueillir des véhicules à moteur, mais seulement des piétons et des cyclistes.

C’est donc dire que les usagers qui veulent traverser avec leur véhicule ne pourront le faire qu’aux 40 minutes dans un sens comme dans l’autre pendant les heures de pointe, plutôt qu’à toutes les 20 minutes comme c’est le cas habituellement.

«C’est dommage que ça arrive en automne. L’été, il y a plus de piétons et de cyclistes, mais ils sont pas mal plus rares en plein mois de novembre. Ça va emmener plus de trafic sur les ponts parce que les gens ne pourront pas attendre», fait valoir Martin Samson, un usager fréquent de la traverse rencontré par Le Journal.

Chaise musicale

Habituellement, c’est le NM Radisson qui est appelé en renfort pour permettre que tous les services soient maintenus dans la région de Québec.

Toutefois, les problèmes à répétition qui s’acharnent sur la traverse entre Saint-Joseph-de-la-Rive et l’Isle-aux-Coudres ont forcé la STQ à réquisitionner son embarcation de relève habituelle pour relier l’île et la terre ferme.

Le navire principal de la traverse, le NM Joseph-Savard, ne répond toujours pas aux exigences de Transports Canada alors qu’il est hors service pour des travaux de modernisation depuis 2021.

Le deuxième navire qui permet habituellement d’accéder à l’Isle-aux-Coudres, le NM Félix-Antoine Savard, est lui aussi en réparation en cale sèche au Chantier Davie de Lévis.

Capture d'écran Société traversiers du Québec

Le NM Svanoy, un bateau norvégien loué par la Société des traversiers pour desservir l’Isle-aux-Coudres, connaît pour sa part des ennuis de moteur.

«C’est inquiétant de voir ça, constate Annie Rathé, une jeune retraitée de Lévis venue faire un tour dans le Vieux-Québec par voie maritime. Des bris à répétition comme ça, ça donne l’impression que le gouvernement a négligé ses bateaux trop longtemps et qu’on est en train d'en payer le prix.»