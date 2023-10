Un cycliste montréalais reçoit une amende salée pour avoir roulé à vélo avec un écouteur

Si vous êtes du genre à écouter de la musique à vélo, arrêtez tout de suite. C’est illégal et vous pourriez recevoir une amende salée.

• À lire aussi: Tout ce qui s’est dit pour ou contre la piétonnisation de la voie Camillien-Houde sur le mont Royal

• À lire aussi: Encore des punaises jetées sur une piste cyclable: retour sur la saga qui divise Saint-Michel

Sur Reddit, l’utilisateur Matthewdonut a confié avoir reçu une amende pour port illégal d’écouteurs alors qu'il circulait à vélo.

«Je savais qu’il était légal d’avoir un écouteur en conduisant une voiture, mais je ne savais pas que la même règle ne s’appliquait pas aux cyclistes, a-t-il écrit sur le subreddit Montreal. C’est ma faute, mais 130$, putain. Est-ce toujours aussi cher?»,

Ce que dit la loi

Sur son site web, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) est très claire: les cyclistes doivent suivre le Code de la sécurité routière et respecter la signalisation et la priorité des passages pour piétons, en plus de devoir rouler du bon côté de la route et de signaler ses intentions de tourner.

Comme le stipule le Code, il est ainsi interdit de rouler avec un ou des écouteurs. Si vous êtes pris en flagrant délit, vous pourriez recevoir un constat de 80 à 100$, en plus les frais de greffe exigibles.

Si vous êtes au volant d'une voiture, vous êtes autorisé à porter un écouteur sur une seule oreille. Si vous avez deux écouteurs, vous pourriez recevoir une amende 100 à 200$ plus les frais de greffe exigibles.

Voici d’autres exemples d’amendes qu’un cycliste peut recevoir, en cas d’infraction:

Omettre de s’immobiliser à un feu rouge ou à un arrêt obligatoire — 80$ à 100$

Effectuer un virage à droite au feu rouge alors que la signalisation l’interdit — 80$ à 100$

Omettre de céder le passage aux usagers qui ont la priorité à l’intersection — 80$ à 100$

Circuler avec un ou des écouteurs — 80$ à 100$

Circuler en manipulant un appareil électronique portatif, qu’il soit ou non tenu en main, sauf s’il affiche des informations utiles à la conduite, auquel cas il doit être installé sur un support fixe — 80$ à 100$

Omettre de signaler ses intentions, sauf si la manœuvre est dangereuse — 80$ à 100$

Transporter un passager sur un vélo non adapté à cette fin — 80$ à 100$

Source: SAAQ

À voir aussi: