Après les attaques du Hamas, Biden veut rassurer la communauté juive américaine

Joe Biden, après avoir exprimé vigoureusement son soutien à Israël attaqué par le Hamas, doit s'exprimer mercredi au cours d'une table ronde avec des représentants de la communauté juive aux États-Unis, a fait savoir la Maison-Blanche.

Il leur fera part de son «soutien inébranlable» à l'État hébreu suite «aux attaques terroristes» du groupe islamiste palestinien et parlera de son «combat contre l'antisémitisme.»

Le président américain sera accompagné de Doug Emhoff, le mari de la vice-présidente Kamala Harris, qui est de confession juive et est très impliqué dans les échanges avec la communauté juive.

Les forces de police ont «renforcé les mesures de sécurité» autour des lieux où se rassemble la communauté juive dans plusieurs villes américaines, avait souligné mardi le démocrate de 80 ans.

Le ministère de la sécurité intérieure et la police fédérale (FBI) «travaillent étroitement avec les forces de l'ordre au niveau local et (leurs) partenaires de la communauté juive pour identifier et empêcher toute menace qui pourrait se manifester (sur le territoire américain) après ces attaques terribles», avait-il encore dit.

Le conseiller à la sécurité nationale américain, Jake Sullivan, avait lui indiqué que Joe Biden réunirait dans la semaine son équipe dédiée à la sécurité nationale justement autour de ces questions.

La Maison-Blanche veut selon lui «assurer que nous ne verrons pas flamber une forme virulente d'antisémitisme» suite à l'offensive sans précédent du groupe islamiste palestinien contre Israël.

Le président américain a lancé depuis son arrivée au pouvoir en 2021 diverses campagnes de sensibilisation et de lutte contre l'antisémitisme, au moment où la première puissance mondiale est en proie à un niveau élevé de violences en général, et de violences racistes et antisémites en particulier.

L'organisation de lutte contre l'antisémitisme Anti Defamation League a dénombré en 2021 un nombre record de 2 717 actes antisémites (agressions, attaques verbales, dégradations matérielles...) aux États-Unis, soit une hausse de 34% par rapport à 2020, l'année du Covid.

Pour 2022, cette association a dénombré 3.697 actes antisémites (+36% sur un an), du jamais-vu depuis 1979.

Les États-Unis comptent le plus grand nombre de personnes juives au monde, derrière Israël. Il y avait en 2020, selon l'institut Pew Research Center, quelque 5,8 millions d'adultes juifs dans ce pays, qu'ils soient religieux ou pas, auxquels s'ajoutent 2,8 millions d'adultes qui revendiquent un parent juif.