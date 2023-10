Attaque du Hamas en Israël : « En dix secondes, j’ai vu plus de morts que jamais dans ma vie »

Une jeune festivalière israélienne a foncé en voiture sur des terroristes du Hamas qui tentaient de la tuer alors qu’elle s’enfuyait du festival où 260 personnes ont perdu la vie.

« J’ai vu le premier terroriste, il était à 20 mètres devant moi, tirant comme un fou droit sur moi, me regardant dans les yeux », relate Noa Beer, une jeune femme de 29 ans, dans une publication sur Instagram.

Comme des centaines de jeunes, cette britannico-israélienne participait au SuperNova X, un festival de musique et d’arts qui se tenait à seulement cinq kilomètres de la frontière avec la bande de Gaza.

Tôt samedi matin, elle a d’abord vu des « fusées voler au-dessus » des têtes des festivaliers.

« Au début, je me suis dit “quelle honte”. Mais quand un terroriste s’est dressé avec un fusil à 20 mètres devant moi puis que je me suis retrouvée entourée de six autres, j’ai compris que la honte n’était pas le bon mot. On devrait plutôt parler de terreur ou simplement d’incrédulité à l’idée qu’une chose pareille puisse un jour se produire dans mon pays », poursuit-elle par écrit.

Prendre la fuite

Après avoir cru voir des feux d’artifice, l’ambiance du festival a radicalement changé lorsque des agents de la sécurité de l’événement ont demandé à tous de partir rapidement, relate-t-elle.

Noa Beer s’est rapidement dirigée vers la voiture que son patron lui avait prêtée pour fuir avec l’un de ses amis.

« Nous étions environ 5 voitures sur la route, j’étais dans la troisième voiture et la plupart des gens s’étaient arrêtés sur le chemin pour aller à l’abri, j’essayais de rentrer à la maison aussi vite que possible », se remémore-t-elle.

Visée par les terroristes

En s’arrêtant pour aider des blessés, c’est là que la jeune femme et son ami ont été visés par des terroristes du Hamas.

« Les gens qui étaient encore en vie dans les autres voitures rampaient vers nous, blessés et effrayés, nous étions 5 personnes à nous cacher entre les voitures », revit-elle.

« [Grâce] à une décision en une fraction de seconde, j’ai crié : “tout le monde monte dans la voiture !” et je me suis assise sur le siège conducteur, ça a pris du temps pour libérer le mode de stationnement de la voiture et les blessés montaient sur les sièges arrière, j’avais tellement peur ! Il y avait un terroriste droit devant, qui tirait comme un fou avec un regard de meurtrier. »

Autour d’elle, de nombreux membres du Hamas attendaient et tiraient sur les conducteurs des autres véhicules.

« Des gens qui essayaient de s’enfuir [...] étaient abattus sur place. En dix secondes, j’ai vu plus de morts que jamais dans ma vie », affirme-t-elle.

La jeune conductrice s’est soudainement retrouvée de nouveau face à face avec des terroristes.

« Deux terroristes me faisaient face, alors j’ai appuyé sur l’accélérateur », a-t-elle affirmé à NBC News, ajoutant que les assaillants ont mitraillé la voiture pendant de nombreuses secondes, touchant des étrangers qu’elle avait fait monter dans le véhicule.

Tous ceux qui étaient dans le véhicule ont survécu, affirme Noa Beer.

