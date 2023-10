Club illico: Joanie Guérin campe une mère explosive dans «Les révoltés»

Depuis qu’elle a donné la réplique à Florence Longpré dans la magnifique série Audrey est revenue de Club illico, la comédienne Joanie Guérin enchaîne les tournages. Elle campe dans Les révoltés, sur la même plateforme, une mère monoparentale au caractère pour le moins explosif.

Caroline Levasseur tente de récupérer la garde de sa fille Annabelle (Léa-Kim Lafrance-Leroux). Celle-ci a été abusée sexuellement par l'ancien petit ami de sa mère (que cette dernière a défendu!). Mais pour qu’elle puisse à nouveau s’occuper à temps plein de la fillette de 11 ans, elle doit trouver un appartement abordable, ce qui est pratiquement impossible en ces temps de pénurie de logements quand on gagne mal sa vie, un thème très actuel de la série écrite par Anita Rowan, et produite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau d’Aetios Productions.

Alcoolique, forte en gueule, colérique, vandale et menteuse, Caroline dort dans sa voiture, a un rapport à l’amour – et aux hommes – malsain et fait des vidéos sur les réseaux sociaux, dans lesquelles elle y va parfois d’allégations non étayées, ce qui pourrait lui jouer des tours.

PHOTO FOURNIE PAR CLUB ILLICO

«Ça n’aide pas sa cause, c'est sûr. C’est l’énergie du désespoir!» a résumé Joanie Guérin en entrevue avec l’Agence QMI, disant «aimer qu’on lui propose des personnages qui ont de multiples couches et qui sont vulnérables».

Disons que l’instinct de survie de Caroline peut la mener à commettre des gestes qui se retournent contre elle, accentuant ainsi sa souffrance.

Le journaliste Jacob Gravel-Duquette (Pier-Luc Funk), qui l’a mise en lumière dans un reportage, ne sait plus sur quel pied danser avec elle en la regardant aller.

Comme si ce n’était pas assez, le conjoint de Marie-Josée (Geneviève Néron) qui hébergeait l'enfant en tant que famille d’accueil aurait abusé d’elle à son tour. Annabelle a ensuite tenté de se suicider, un moment bouleversant de cette série qui gagne en intensité au fil des épisodes.

Joël Lemay / Agence QMI

«Caroline est très loin de moi pour ce qui est des pétages de coche. Ce qui la rapproche un peu de moi, c’est son esprit vif et son sens de la répartie. Mais je suis plus en paix que mon personnage», a mentionné la comédienne, qui avait 30 ans quand elle a été diplômée de l’École nationale de théâtre du Canada, en 2017.

Caroline est tombée enceinte à 13 ans et se tenait avec des petits «bums». Elle a eu plusieurs interruptions de grossesse avant d’accoucher d’Annabelle, à 20 ans.

«Caroline est blessée. Ça n’excuse en rien ses agissements et ses choix, mais ça explique d’où ça vient. Quand tu as vécu de l’abus, j’imagine qu’il y a des tendances qu’on prend qui peuvent perpétuer tout ça.»

L'intrigue de Caroline Levasseur se conclura dans les épisodes 7 et 8, qui seront déposés sur Club illico ce jeudi. La première saison des Révoltés se terminera jeudi prochain avec le dépôt des deux derniers épisodes sur la plateforme de Vidéotron.

Plusieurs autres projets à venir

Parmi tous les projets à venir mettant en vedette Joanie Guérin, soulignons sa participation à la deuxième saison de la série Le temps des framboises de Club illico; au film Vil et misérable de Jean-François Leblanc qui sortira en 2024; au film L'Ouragan fuck you tabarnak» d'Ara Ball, qui a été projeté le week-end dernier au Festival du nouveau cinéma. Elle reprend aussi la pièce Insoutenables longues étreintes, du 5 au 16 décembre, au théâtre Prospero, à Montréal, aux côtés de Christine Beaulieu, Marc Beaupré et Simon Lacroix.