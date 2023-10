Les rabais étaient nombreux cette semaine dans les circulaires, mais une épicerie en offre plus que ses concurrents.

• À lire aussi: Une sauce piquante du Québec fait saliver les Français

• À lire aussi: Magasins à 1$: «C’est les mêmes produits, mais à moitié prix»

«Super C se démarque par ses nombreux rabais de 10 sur 10. Ce ne sont pas les autres bannières qui en offrent moins qu’à la normale, c’est juste Super C qui en offre plus cette semaine. C’est une belle semaine pour Super C», mentionne Jean-François Gagné-Bérubé, fondateur de Glouton.

Cependant, malgré les nombreux rabais, les fruits et légumes coûteront un peu plus que dans les précédents semaines.

«On est dans un changement de saison, on a moins de récoltes locales et l'on dépend un peu plus d’importations», explique M. Gagné-Bérubé.

«On a vu une fois moins cher pour la sauce pour pâtes Catelli, mais ça reste une exception. Le prix des sauces en pot a tellement augmenté que lorsqu’on voit des aubaines comme ça, il faut en profiter», mentionne l'expert.

«C’est très rare de voir du poulet haché sous la barre des 5$/lb, et cette semaine, il est à 3$/lb. C’est une très belle aubaine», précise M. Gagné-Bérubé.

«J’adore les rabais sur le poulet entier, c’est beaucoup plus économique et si on utilise la carcasse en plus pour faire du bouillon, c’est encore plus économique», dit-il.

Maxi et Walmart se sont toutefois démarqués en offrant de meilleurs prix sur les friandises à l’approche de l’Halloween, voici quelques rabais intéressants.

Ça vaut la peine?

Pâtes lasagne Primo à 1,74$ CHEZ Super C

«Ça vaut la peine parce qu’habituellement les rabais qui touchent les pâtes n’incluent pas les pâtes à lasagne, donc c’est une belle aubaine quand c’est sous la barre des deux dollars.»

Rôti de porc à 12,99$ chez Maxi

«Je suis ambivalent. C’est une bonne aubaine parce que nous n’avons pas d’autres offres sur le porc cette semaine, mais à 6,50$ la livre pour un rôti comme ça, on paie le prix de la simplicité.»

Mini melon d’eau à 5,99$ chez IGA

«C’est cher! Il faut vraiment vouloir en manger.»

Carottes nantaises bio à 2 paquets pour 6$ chez IGA

«C’est un bon rabais parce que normalement on voit ce prix pour des carottes nantaises qui ne sont pas bio»

Tartinade Lactancia (1,28kg) à 5,49$ pour les membres chez Metro

«C’est un bon prix, mais ce n’est pas exceptionnel parce qu’on a vu ce produit à 5$ dans les dernières semaines sans qu'il ne soit exclusif au programme de fidélisation.»

Jarret de bœuf style marteau à 5,99$/lb chez Super C

«On le voit rarement en circulaire et quand on le voit, ce n’est jamais sous ce prix.»

Escalope de porc panée à 9,99$/lb chez Provigo

«On paie le prix de la simplicité.»