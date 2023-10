Le CH s'écroule en fin de match

Les Canadiens échappent une avance de deux buts et s'inclinent 6-5 en tirs de barrage contre les Maple Leafs.

SOMMAIRE

TIRS DE BARRAGE

Kirby Dach : RATÉ

Mitch Marner : BUT

Cole Caufield : RATÉ

Auston Matthews : RATÉ

Nick Suzuki : RATÉ

William Nylander : RATÉ

PROLONGATION

05:00 - Fin de la prolongation.

03:13- Matthew Knies écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

00:00- Début de la période.

TROISIÈME PÉRIODE

20:00 - Fin de la période.

18:53- BUT TOR 5-5 Les Maple Leafs retirent leur gardien à la faveur d'un sixième joueur. Auston Matthews complète son tour du chapeau et permet à Toronto de créer l'égalité.

15:27- BUT TOR 5-4 Auston Matthews profite des largesses de Jake Allen pour marquer son deuxième du match. L'écart n'est plus que d'un seul but.

11:55- BUT MTL 5-3 Timothy Liljegren est coupable d'un revirement. Jesse Ylonen en profite et marque à l'aide d'un superbe lancer du revers. Rafaël Harvey-Pinard obtient une aide. Montréal prend une avance de deux buts.

05:47- BUT MTL 4-3 Alex Newhook redirige habilement le lancer d'Arber Xhekaj dans le but. Kirby Dach obtient également une aide. Montréal reprend les devants.

04:25- BUT MTL 3-3 Le tir de Cole Caufield dévie et se retrouve derrière Ilya Samsonov. Mike Matheson et Nick Suzuki sont complices. Les Canadiens créent l'égalité.

04:13- Tyler Bertuzzi écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

00:00- Début de la période.

DEUXIÈME PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

19:15- BUT TOR 3-2 Les Maple Leafs menacent. William Nylander marque à l'aide d'un tir sur réception. Toronto prend les devants pour la première fois du match. John Klingberg obtient une aide.

18:38- Jake Evans écope d'une pénalité. Les Maple Leafs vont évoluer en avantage numérique.

14:51- BUT TOR 2-2 Auston Matthews touche la cible sur le jeu de puissance. Le 300e but de sa carrière dans la LNH permet à Toronto de créer l'égalité.

13:57- Alex Newhook écope d'une pénalité. Les Maple Leafs vont évoluer en avantage numérique.

07:46- BUT TOR 2-1 Jake Allen semble faible sur un lancer de Noah Gregor. Les Maple Leafs réduisent l'écart à 2-1.

05:50- BUT REFUSÉ MTL Cole Caufield touche la cible sur le jeu de puissance. Toutefois, les Maple Leafs contestent le but. Ils ont gain de cause et le but est refusé en raison d'un hors-jeu.

05:18- David Kampf écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

02:51- Nick Suzuki écope d'une pénalité. Les Maple Leafs vont évoluer en avantage numérique.

01:10- BUT MTL 2-0 Alex Newhook met la touche finale à un beau jeu de passes avec Kirby Dach et Juraj Slafkovsky. Il marque son premier but dans l'uniforme des Canadiens. Montréal prend une avance de deux buts.

00:00- Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

10:20- Ryan Reaves frappe solidement Kaiden Guhle. Arber Xhekaj se porte à la défense de son coéquipier et engage le combat face à Reaves. Xhekaj écope d'une pénalité de 10 minutes pour mauvaise conduite.

04:58- Calle Jarnkrok écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

03:01- BUT MTL 1-0 Jake Evans profite d'une chute de TJ Brodie pour s'échapper. Son tir vif ne donne aucune chance à Ilya Samsonov. Montréal prend les devants.

00:00 - Début de la partie.

Devant le filet

Jake Allen

Ilya Samsonov

Formation de l'entraîneur Martin St-Louis