États-Unis : Hausse soudaine des prix dans les parcs de Disney

Les fanatiques de Disney devront se serrer un petit peu plus la ceinture s’ils veulent visiter les deux parcs à thèmes situés aux États-Unis, puisque l’entreprise a annoncé mercredi avoir augmenté les prix pour ses installations de Californie et de Floride.

Billets journaliers, ticket de stationnement et passes annuelles sont notamment visés par ces changements, selon ce qu’ont rapporté plusieurs médias.

«Nous ajoutons constamment de nouvelles attractions et divertissements innovants à nos parcs et, grâce à notre large gamme d'options tarifaires, la valeur d'une visite dans un parc à thème se reflète dans les expériences uniques que seul Disney peut offrir», a déclaré un porte-parole de Disney par voie de communiqué.

Changement pour les parcs d’Orlando

Pour ce qui est du parc Walt Disney World à Orlando, le changement qui touchera probablement le plus les Québécois est la hausse du prix pour accéder au stationnement standard. Ainsi, ce dernier est passé de 25 à 30 $US. Notons toutefois que le stationnement est gratuit pour les personnes qui séjournent dans hôtel Disney ainsi que pour ceux qui visitent Disney Springs, un complexe commercial avec restaurants et divertissement.

De plus, passes annuelles augmenteront de 30 à 50 $US, tout dépendant le type de passe. Les personnes n’habitant pas en Floride peuvent uniquement se procurer la Disney Incredi-Pass au coût de 1449 $US, soit une hausse de 50 $.

Qu’en est-il de Disneyland à Anaheim?

Du côté de la Californie, on note davantage de hausses, notamment avec des billets journaliers jusqu’à 15 $US plus cher qu’avant. Le parc à thèmes a aussi vu le prix de ses forfaits augmenter de 25 $US pour deux jours, 30 $US pour trois jours, 50 $US pour quatre jours et 65 $US pour cinq jours.