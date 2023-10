Hausse du coût de la vie: «on n’est pas sorti du bois»

Le conflit entre Israël et le Hamas entraînera des conséquences sur le portefeuille des Québécois, assure un expert économique.

«Dès l’ouverture des marchés financiers cette semaine, le cours du pétrole a augmenté de 5$ le baril. On a vu beaucoup de matière première augmenter», mentionne Simon Brière, stratège de marché chez R.J. O’Brien.

En plus de l’instabilité des marchés financiers en raison des conflits armés en Ukraine et en Israël, le dollar américain prend de la valeur au détriment de la devise canadienne.

«Plus notre dollar perd de la valeur [en le comparant au dollar américain], plus notre pouvoir d’achat est faible. Je dois ajouter également le facteur du transport. On voit que le pétrole augmente, le diesel aussi. Les dépenses liées aux salaires des camionneurs augmentent. Tout coûtera plus cher, donc on n’est pas sorti du bois», explique-t-il.

Résultat, ce conflit pourrait faire en sorte que l’objectif d’avoir une inflation moyenne à 2% sera très difficile à atteindre dans la prochaine année malgré les taux d’intérêt élevés.

«On voit que ça tend à diminuer, mais ce qui reste à aller chercher pour passer l’inflation de 4% à 2% va être extrêmement difficile »,dit-il.

