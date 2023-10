Hockeyeurs accusés d’agression sexuelle: Daigle et Siciliano plaident coupables

Les deux ex-hockeyeurs des Tigres de Victoriaville accusés d’agression sexuelle sur une mineure ont plaidé coupables mercredi. Nicolas Daigle et Massimo Siciliano reconnaissent donc les faits qui leur sont reprochés et évitent du même coup un procès fort attendu et le dépôt en preuve d’éléments sensibles saisis dans leurs téléphones.

Le procès des deux athlètes, membres de l’édition championne des Tigres en 2021, s’ouvrait mardi matin au Palais de justice de Québec. Une suspension avait rapidement été demandée pour permettre des discussions entre les parties.

Au retour mercredi après-midi, les deux hockeyeurs ont plaidé coupable à un chef d’accusation d’agression sexuelle. Des plaidoyers de culpabilité sur des chefs de production d’un enregistrement et d’avoir rendu accessible des images intimes s’ajoutent également au dossier de Nicolas Daigle.

Rappel des faits

Rappelons que Nicolas Daigle et Massimo Siciliano ont agressé sexuellement une jeune employée de l’hôtel où leur formation séjournait en marge des séries de la Coupe du Président de la Ligue de Hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Les événements sont survenus dans la nuit du 5 au 6 juin 2021, alors que les joueurs et la direction des Tigres célébraient leur victoire en grande finale.

La plaignante, qui était âgée de 17 ans au moment des faits, avait eu des échanges textos avec Nicolas Daigle dans les jours précédents l’agression présumée. Dans la nuit du 6 juin, elle avait accepté de rejoindre l’athlète dans sa chambre, précisant toutefois qu’elle tenait à ce qu’il soit seul avait expliqué l’un des enquêteurs au dossier lors de l’audition des requêtes préliminaires en prévision du procès.

À son arrivée à la chambre, elle a toutefois trouvé Daigle et Massimo Siciliano, puis une relation sexuelle à trois à laquelle elle n’avait pas consenti serait survenue. Une vidéo de l’acte a été captée et montrée à certaines personnes ensuite.

Les deux hockeyeurs avaient été arrêtés dans les jours suivants par les policiers de la Sûreté du Québec.

Plus de détails à venir.