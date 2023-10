Identifié après 40 ans: les restes d’un chercheur d’or retrouvés dans un désert

Retrouvés en 1982 dans un désert d’Arizona, les restes d’un homme de Californie parti chercher de l’or au début des années 70 ont finalement été identifiés après plus de 40 ans.

C’est grâce à des tests d’ADN avancés que le bureau du shérif du comté de Mohave a réussi à identifier le corps de Virgil R. Renner. Ce dernier ne se serait jamais marié et n’aurait eu aucun enfant, selon ce qu’a rapporté CBS. De plus, son frère et sa sœur sont tous les deux morts il y a plusieurs années.

Après que l’identité du corps soit restée inconnue et la dépouille non réclamée au bureau du médecin légiste de Tucson, une unité spéciale a repris l’enquête en 2020 et a fait rapatrier le corps dans le comté de Mohave. Ainsi, un échantillon d’ADN a été envoyé à un laboratoire de génétique d’Othram au Texas.

«Sans leur aide, Renner serait resté un autre John Doe trouvé dans le vaste désert du comté de Mohave», a déclaré le bureau du shérif.

Selon les informations des autorités, Virgil R. Renner a quitté le comté de Humboldt au début des années 70 dans le but de trouver de l’or au Nevada. La police ignore toujours pourquoi il s’est retrouvé en Arizona.

L’autopsie a révélé que l’homme serait décédé entre 1979 et 1981, vers l’âge de 55 ans. Ses restes ont toutefois été retrouvés en septembre 1982.

Sur les lieux, une chemise à manches courtes en lambeaux, des parties d’une ceinture en cuir, un pantalon en jean et une chaussette à losanges ont été retrouvés. Au moment de sa mort, Renner avait avec lui un peigne à cheveux en plastique, un ouvre-boîte, un coupe-ongles et une brosse à dents.