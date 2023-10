«Ivre et hostile»: Jason Momoa a-t-il harcelé Amber Heard sur le plateau d'«Aquaman 2»?

Ivre et hostile, c’est l’attitude qu’aurait adoptée Jason Momoa sur le plateau d’Aquaman et le Royaume perdu.

Selon Amber Heard, l'acteur aurait fait preuve d’une attitude que l’on pourrait qualifier de harcèlement si elle était avérée. Ces informations viennent en effet des retranscriptions de ce que confiait Amber Heard à sa thérapeute, le Dr Dawn Hughes.

Ces notes ont été ajoutées au dossier de l’actrice dans le cadre du procès en diffamation qui l’a opposée à son ex-mari Johnny Depp. Elle souhaitait qu'elles ne soient pas rendues publiques, ce qui lui a été refusé. Amber Heard l'a d'ailleurs regretté publiquement lors d’une émission de Dateline, après avoir perdu son procès.

Est-ce cela qui a conduit les fans de Johnny Depp à se cotiser pour payer les frais d'accès au dossier et rendre son contenu public ? Ce que décrivent ces notes révèle d’une part que Amber Heard a estimé que le réalisateur du film, James Wan, ne l’a pas soutenue. Et d’autre part, elles montrent Jason Momoa sous un jour peu glorieux. Non seulement, il aurait été ivre sur le plateau, mais il se serait déguisé en Johnny Depp, bagues comprises. « Jason a dit qu'il voulait me virer », disent les notes que relaye Variety. « Jason était ivre, en retard sur le plateau. S'habille comme Johnny Depp. Il a aussi toutes les bagues ».

Si le responsable de la communication de Jason Momoa a refusé de commenter ces allégations, elles ont été réfutées par un porte-parole de DC, qui affirmé que l’acteur « s'est comporté de manière professionnelle à tout moment sur le plateau d'Aquaman et le Royaume Perdu. » Même constat pour le réalisateur. « James (Wan) est connu pour traiter les membres de son équipe avec le plus grand respect et pour favoriser un environnement positif et collaboratif sur le plateau, les films Aquaman n'ont pas fait exception », a-t-il ajouté à propos du réalisateur incriminé.

« Nous sommes impatients de voir le film en décembre », a-t-il précisé. La sortie d’Aquaman et le Royaume perdu est prévue pour le 20 décembre. Avec ou sans promo ? La question se pose...