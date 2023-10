Alors que la guerre entre le Hamas et Israël menace d’engendrer une véritable crise humanitaire dans la bande de Gaz, plusieurs acteurs politiques insistent sur la nécessité de procéder à la mise ne place d’un corridor humanitaire.

En entrevue à l’émission Le Bilan, le ministre des Transports du Canada, Pablo Rodriguez, déplore qu’en l’absence d’une telle mesure, davantage de morts soient à craindre.

«Ça prend un corridor humanitaire qui va permettre au Canada, à ses alliés, à tous ceux qui veulent participer à l’effort humanitaire. Il y a beaucoup de gens vont perdent ou qui ont perdu la vie à Gaza, dont des enfants», exemplifie-t-il.

M. Rodriguez insiste sur la nécessité pour le Canada et ses alliés de pouvoir porter secours aux citoyens de Gaza, parmi lesquels se trouvent de nombreux blessés.

«Je veux le répéter clairement: le Hamas, ce n’est pas les Palestiniens, le Hamas c’est une gagne de terroristes, c’est ce qu’ils sont : des assassins qui ont tué homme, femme, enfant et grands-parents, sans aucun discernement», rappelle-t-il.

Rapartiements imminents

Selon M. Rodriguez, ce sont 475 Canadiens qui sont actuellement enregistrés, soit dans la bande de Gaza, soit en Cisjordanie, et qui seraient susceptibles de nécessiter l’aide du pays.

Le rapatriement des Canadiens se trouvant actuellement à Gaza est d’emblée rendu impossible par le blocus imposé par Israël sur la région.

Les Canadiens se trouvant en Israël pourront toutefois être rapatriés s’ils le souhaitent.

«On a mis en place un système – on est le premier pays à avoir mis en place un système aussi systématique – où les Forces armées canadiennes vont prendre les citoyens à Tel-Aviv et les amener à Athènes, et là on a une entente avec Air Canada – que j’ai négociée personnellement hier – qui va les prendre et les ramener à la maison», détaille le ministre.

Les premiers vols devraient partir entre «demain soir et vendredi matin – ce sera au plus tard vendredi pour les gens qui sont en Israël», a-t-il ensuite précisé.

M. Rodriguez dit travailler actuellement sur un plan d’évacuation terrestre pour les Canadiens se trouvant en Cisjordanie.

Il déplore toutefois que le Canada ne dispose que de peu de moyens pour secourir les Canadiens se trouvant dans la bande de Gaza tant qu’un corridor humanitaire n’est pas établi.

Pour tous les détails, écoutez l’entrevue complète du ministre des Transports du Canada, Pablo Rodriguez.