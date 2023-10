Le tramway de Québec doit se faire, réclament une quinzaine d’organismes

Le retour du débat sur le 3e lien ne doit pas faire oublier aux décideurs politiques que «le tramway est le projet de transport le plus avancé au Québec» et que la Ville de Québec en a fortement besoin pour son développement, plaident une quinzaine d’organismes environnementaux et économiques.

Dans un communiqué de presse obtenu par Le Journal et dont la diffusion est prévue mercredi matin, ces organisations unissent de nouveau leurs voix pour apporter leur soutien au tramway.

Parmi les signataires se trouvent le groupe J’ai ma passe, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, le Conseil du patronat du Québec, le Mouvement Desjardins et l’Université Laval.

«Remettre en question le projet de tramway alors qu’il est sur les rails depuis déjà plusieurs années enverrait un très mauvais message sur la capacité du Québec à réaliser d’importants projets d'infrastructures et de transport en commun», peut-on y lire.

On ajoute que «le projet de tramway est la bonne solution pour Québec. Il répond à des besoins réels et s’appuie sur de nombreuses études [...] S’il n’est pas question d’accepter n’importe quel prix de construction du tramway, il faut rappeler que repousser la décision ne fera qu’augmenter le coût du projet».

Imagination et flexibilité pour le financement

En entrevue avec Le Journal, Yvon Charest, président du CA de J’ai ma passe, a appelé à «être imaginatif» et «flexible» lorsque le coût du tramway sera connu [les consortiums chargés du volet infrastructures doivent déposer leurs propositions financières d’ici le 2 novembre].

«S’il y a une hausse de coûts importante, ce ne sera pas à cause des coûts de construction, mais ce sera à cause des coûts de financement. Il va falloir regarder ces deux dossiers séparément», a-t-il suggéré.

Concrètement, faudra-t-il travailler à changer le montage financier actuel du projet en tentant d’y impliquer la Société québécoise des infrastructures ou la Caisse de dépôt et placement du Québec?

«Le coût de financement est toujours plus important pour une institution privée que pour un gouvernement. Le meilleur coût de capital, ce sont les gouvernements qui l’ont», a répondu M. Charest en évitant de trop s’avancer et en espérant qu’on trouve «une voie de passage».

Oublions les sondages, suggère Charest

D’autre part, Yvon Charest a dit ne pas trop se formaliser des sondages qui montrent un affaissement de l’appui populaire au tramway au fil des mois.

«Je suis le premier à dire qu’il ne faut pas regarder les sondages. Il faut le faire [le tramway] tout simplement», a-t-il insisté.

D’après lui, «il n’y a pas beaucoup de populations au monde qui ont applaudi durant une première section d’un tramway. Ça les dérangeait et ils ne voyaient pas de bénéfices [...] Tant que les gens ne verront pas les bénéfices, ils n’aimeront pas ça.»