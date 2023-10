Les Palestiniens «pris en otage par des fous», estime l’humoriste Neev

L’humoriste québécois Neev Bensihmon, dont la famille est en Israël, s’est confié sur son impossibilité à mettre des mots sur ce qu’il ressent à la suite des images d’horreur qui circulent sur les réseaux sociaux depuis le début des attaques du Hamas contre l’État hébreu.

«[Ce qui se passe en Israël], c’est au-delà de la politique et du débat territorial [...] On assiste à une barbarie sans nom et c’est très dur, on connaît des gens, on a perdu des gens, et tout le monde est très affecté par tout ça», a-t-il confié en entrevue à TVA Nouvelles, mercredi.

Neev Bensihmon a rappelé que le Hamas est un parti terroriste «qui a dans sa charte d’éliminer les juifs de la planète» et estime que les Palestiniens sont «accessoirisés» et «pris en otage par des fous».

«Bien évidemment, il y a des torts historiques des deux côtés et on peut en débattre pendant longtemps, mais au-delà de ça [...] je souhaite vraiment au peuple palestinien de se départir de ces fous qui les utilisent», a-t-il dit sans mâcher ses mots.

Dans un message publié mardi sur Facebook, l’humoriste a avoué ne pas «trouver les mots» pour exprimer ce qu’il ressent. Il a également qualifié les attaques du Hamas de «défaite pour l’humanité au complet».

Pour lui, le seul message possible doit être celui «de la paix et du vivre ensemble».