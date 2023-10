Météo au Québec: temps nuageux avec quelques averses pour mercredi

Un système dépressionnaire qui fait du surplace au Québec pourrait laisser tomber quelques averses sur certains secteurs du sud et du centre de la province mercredi.

Le ciel sera donc globalement gris dans le sud-ouest du Québec avec des averses en Abitibi-Témiscamingue et en Outaouais, selon les prévisions d’Environnement Canada.

À Montréal et ses environs, les averses devraient cesser en mi-journée, mais le ciel demeurera couvert sous des températures saisonnières de 14 degrés.

Dans le centre de la province, le temps sera également nuageux avec 40 % de probabilité d’averses, même si quelques précipitations pourraient affecter le Lac-Saint-Jean.

Le mercure sera à la baisse avec des températures anticipées de 12 degrés à Québec et en Estrie, tandis que dans les secteurs un peu plus au nord, on pourrait avoir des températures à un chiffre seulement.

En revanche, l’Est-du-Québec aura plus d’éclaircies, puisque le temps sera généralement ensoleillé, mais des nuages passagers balayeront les secteurs de la Côte-Nord.

Pour la journée de jeudi, le sud du Québec, notamment Montréal, pourrait gagner un ou deux degrés avec un temps alternant entre soleil et nuages, selon l’agence fédérale.

Cependant, les nuages persisteront et se feront plus denses dans le reste de la province, alors que l’agence fédérale anticipe des averses à Québec où il fera 12 degrés.