La Ville de Montréal a annoncé ce mercredi une importante opération de compression, incluant un gel d’embauches, alors qu’elle enregistre des baisses de revenus considérables.

Mario Dumont n’y est pas allé dans la douceur en affirmant que Montréal «est une ville qui ne va pas bien».

Le chroniqueur continue de marteler que l’administration de la Ville «dépense beaucoup», rappelant au passage que le projet sur Camillien-Houle coutera 100 millions de dollars.

«On a beaucoup parlé de ça au niveau des valeurs – des vélos versus les autos – mais on oublie de dire que ça, c’est une dépense énorme!» s’exclame M. Dumont.

Il remarque que le ralentissement économique est bien évident à la Ville de Montréal.

«On voit tous ces vieux commerces qui sont vides. C’est un peu une spirale, c’est de plus en plus tranquille en ville, on a moins de revenus», soulève-t-il.

En raison des baisses des transactions immobilières, la Ville encaisse moins avec les taxes de bienvenue.

De plus, avec l’achalandage qui diminue, moins de contraventions sont données.

Pourtant, Montréal avait pris la décision de verser des bonis à 1800 cadres pour tenter de les retenir, une forme d’incohérence que le chroniqueur ne se gêne pas de soulever.

