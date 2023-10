Richard Martineau dénonce la montée de la violence au Québec à laquelle les gens semblent «s’habituer».

«Des professeurs se font agresser, des arbitres se font tabasser, des gens se font poignarder régulièrement dans le centre-ville de Montréal. Il y a des fusillades dans des restos, aux abords d’écoles et de bibliothèques», énumère notre chroniqueur.

«Y a-t-il encore des parents, des professeurs, des directions d’école, des centres de service qui font preuve d’autorité? On dirait que tout le monde se renvoie la balle, que tout le monde est impuissant. On assiste à cet ensauvagement. En France, c’est rendu heavy, la violence, la délinquance et c’est rendu comme ça ici. Et ça n’a pas l’air d’énerver grand monde», lance Richard Martineau.

