Philippe Pichet devant le Tribunal administratif du travail

L’ex-chef de police de la Ville de Montréal (2015-1017), Philippe Pichet, est devant le Tribunal administratif du travail dans le but de faire reconnaître le harcèlement psychologique dont il prétend avoir été victime.

Parmi les personnes qu’il tient responsables de ce harcèlement allégué, il y a la mairesse Valérie Plante qui pourrait être appelée à la barre des témoins. Martin Prud’homme, le directeur général adjoint, associé à la sécurité publique, se trouve aussi dans la liste de témoins qui seront convoqués devant le Tribunal.

À l’ouverture de l’audience mercredi matin, dans son exposé sommaire, l’avocat de Philippe Pichet, Me Daniel Rochefort, a déclaré que son client avait été victime de harcèlement planifié et délibéré.

«On a voulu écarter l’ensemble de l’état-major, dont M. Pichet, et on cherche encore à le faire. Il n’y a même pas eu d’enquête criminelle ni d’enquête disciplinaire visant Philippe Pichet, il y a eu une enquête bidon où on n’a même pas rencontré mon client pour obtenir sa version des faits. Il n’a jamais été reconnu coupable de quoi que ce soit. Il a été blanchi sur toute la ligne», a déclaré Me Rochefort soulignant qu’on en face à une histoire de traitements inégaux.

«La réputation de Philippe Pichet a été particulièrement affectée pour des motifs politiques, la mairesse Valérie Plante a donné le ton aux autres en déclarant deux semaines après son élection de 2017 que M. Pichet avait été choisi par Denis Coderre. Tout le monde a ensuite ajouté son grain de sel», estime Me Rochefort.

Rappelons que Philippe Pichet a été suspendu de ses fonctions en décembre 2017 après un rapport administratif accablant et dévastateur de Me Michel Bouchard.

Ce dernier avait fait état «d’irrégularités manifestes dans la conduite des enquêtes internes du SPVM, d’un contrôle inadéquat de cette activité au sein du corps de police et du non-respect de certaines dispositions de la Loi sur la police».

Philippe Pichet a finalement accepté de quitter ses fonctions de directeur du SPVM en 2018 au terme d’une entente avec la Ville. Me Rochefort a expliqué que la mairesse avait promis de réintégrer M. Pichet dans des fonctions d’inspecteur-chef, mais il n’a jamais occupé ce poste.

Plante refusait de témoigner

Les avocats de la Ville de Montréal ont subi un échec en matinée, eux qui voulaient empêcher le témoignage de la mairesse Valérie Plante dans le cadre des trois jours d’audience.

Le Tribunal a déterminé que le témoignage de Mme Plante est pertinent dans ce dossier.