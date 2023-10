Pont emporté : Toujours pas de plan pour récupérer les véhicules

Ça fait trois jours qu'un pont forestier a été emporté par la force de l'eau dans la MRC de Mékinac, isolant plus de 90 chalets et résidences. Les propriétaires ne savent toujours pas quand ils pourront récupérer leurs véhicules.

«Des pistes de solutions ont été envisagées, mais, rien de concret jusqu'à maintenant. On se sent isolé et mis de côté», a raconté Sandra Briand qui a été évacuée lundi.

Elle attend de pouvoir récupérer ses deux voitures coincées à son chalet de l'autre côté de la rivière des Bêtes puantes. Le pont forestier au km 9,5 a été emporté par les eaux dimanche. Des véhicules lourds sont aussi pris de l'autre côté.

La MRC de Mékinac est en mode solutions et évalue plusieurs options pour permettre la sortie des véhicules et de la machinerie, mais avant toute chose, elle doit avoir l'autorisation du ministère de l'Environnement pour effectuer des travaux dans le cours d'eau et du ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour la reconstruction du pont.

L'Association des résidents de la Rive Ouest de la rivière Saint-Maurice est en contact avec la MRC de Mékinac pour que le dossier soit priorisé.

Puisque l'eau a grugé le chemin sur plusieurs pieds, un pont plus grand sera nécessaire.

Une solution temporaire est donc envisagée avant une reconstruction qui prendra plusieurs mois.

Gabrielle Church est restée sur place pour s'occuper de ses animaux. Le temps presse pour GALEOX, son entreprise de chiens de traîneaux qui souhaite entraîner ses chiens avant la saison forte.

«On est dévasté, il y a le pont qu'on ne peut pas traverser et l'autre section qui est tombée dans l'eau de la rivière des Bêtes puantes. Donc, il n'y a plus de chemin possible. On ne peut pas sortir non plus entraîner nos chiens pour la saison hivernale. On est pris au dépourvu», a confié Gabrielle Church.

En pleine saison touristique, plusieurs locations pour les dômes des Versants de la Falaise ont été annulées ou repoussées puisque le chemin est inaccessible.

Une solution temporaire est attendue impatiemment par les résidents et les entreprises.

Chaque nouvelle journée engendre des inconvénients supplémentaires.