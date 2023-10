Sa fille sortie d’Israël grâce à l’aide d’une employée de Turkish Airlines

Une Canadienne qui se trouvait à Tel-Aviv lorsque l’attaque du Hamas a commencé samedi n’a eu aucune aide de l’ambassade canadienne pour sortir d’Israël, puisque celle-ci était fermée en raison de la longue fin de semaine.

C’est plutôt la mère de Geneviève Ouellette, aidée par une employée de Turkish Airlines, qui a réussi à l’embarquer sur un vol pour la sortir rapidement du pays, mardi soir après de nombreuses démarches.

«C’est ma fille qui m’a contactée. Elle était sur la plage à Tel-Aviv samedi matin quand elle a commencé à entendre de petits boums», explique Kathryn Drew en entrevue sur les ondes de LCN.

La jeune fille qui venait d’arriver au pays, et qui devait y rester deux semaines, est immédiatement retournée à sa chambre d’hôtel.

Vu la gravité de la situation, sa mère a commencé à chercher un vol pour la ramener le plus tôt possible au Canada. Si Kathryn Drew a d’abord réussi à obtenir un vol avec Lufthansa le dimanche, celui-ci a été annulé.

Après plusieurs tentatives pour trouver un vol pour sortir du pays, sa fille était toujours coincée sur place, mardi.

Kathryn Drew tente alors de contacter le gouvernement canadien.

«J’ai essayé à trois reprises. J’ai appelé le numéro d’urgence pour enregistrer ma fille comme Canadienne à l’étranger, mais vraiment... Ouf [le préposé] était gentil, mais zéro aide! J’ai dit : "je ne comprends pas pourquoi votre ambassade est fermé pendant trois jours en raison de la longue fin de semaine et il y a des gens qui sont pris"», explique-t-elle.

«J’étais vraiment frustrée, mais j’ai été chanceuse. J’ai rappelé Turkish Airlines [mardi] et j’ai eu une très bonne agente... Elle a travaillé longtemps sur le dossier et elle m’a dit : "Est-ce qu’elle peut être à l’aéroport dans 30 minutes?"», raconte Mme Drew.

Sa fille a donc sauté dans un taxi, mais avant sa mère s’est assuré que les gens à l’aéroport la laisseraient passer, puisque son billet n’était pas encore confirmé à 100%.

La dame qui lui a répondu lui a assuré que sa fille pourrait prendre son vol.

Geneviève Ouellette a pu réussir à prendre un vol d’Emirates vers Dubaï pour sortir d’Israël.

Aujourd’hui, Kathryn Drew remercie les gens des compagnies aériennes et de l’aéroport qui l’ont aidée, comme cette agente de Turkish Airlines.

«Les gens d’Air Canada, Lufthansa et Turkish, même si les vols ont été annulés, ils ont fait leur possible pour ma fille. Et je peux vous dire quelque chose que je n’ai jamais vu dans ma vie : l’agente de Turkish Airlines m’a texté pour savoir comment allait ma fille et si elle a réussi à prendre le vol.

Geneviève Ouellette n’est pas la première à dénoncer le manque de service de l’ambassade canadienne à Tel-Aviv.

Un autre Canadien qui a aussi réussi à sortir d’Israël a dénoncé qu’il n’avait eu aucune aide consulaire.