Semaine de la réhabilitation sociale: montrer qu'il est possible de s'en sortir

En cette semaine de réhabilitation sociale, plusieurs activités sont organisées aux quatre coins de la province, que ce soit des conférences, des ateliers ou des concours. À Trois-Rivières, un ex-toxicomane et alcoolique qui s'est repris en main a décidé de s'ouvrir sur son parcours de vie pour montrer que remonter la pente est possible.

Il y a deux ans, Yannick Goulet ne pensait jamais être rendu où il est aujourd'hui. Alors qu’il passait son temps à consommer, il s’est retrouvé sans domicile fixe. Maintenant, il célèbre ses 16 mois de sobriété, lui qui consommait alcool et drogues depuis son adolescence.

C'est d'ailleurs sa consommation qui l'a mené devant les tribunaux à quelques reprises, notamment pour voies de fait et conduite avec facultés affaiblies. Après avoir touché le fond, il a décidé une fois pour toutes de se reprendre en main et d'aller frapper aux portes des organismes pour trouver de l'aide. Après six tentatives de thérapie, la dernière fut la bonne.

«Tu ne réalises pas tant que tu n'as pas de dommages collatéraux de ta consommation. Tu fais du tort à ceux que tu aimes, tes parents... Des relations saines qui sont moins présentes, tu as plusieurs "red flags" comme on dit», a-t-il expliqué.

Vivre dans le milieu criminel et dans celui de la consommation est une réalité pour 800 000 personnes au Québec. C'est pour donner de l'espoir à ceux qui n'en ont plus que la semaine de la réhabilitation sociale a été mise en place.

«La plupart des gens retrouvent leur place dans la communauté, dans la société, retrouvent un emploi, retrouvent un logement et redeviennent des citoyens actifs et positifs dans la société. La semaine de la réhabilitation sociale, c'est l'opportunité de montrer tous ces exemples qui fonctionnent parce qu'habituellement, ce sont plutôt les échecs qui sont mis de l'avant dans les médias, c'est des récidivistes, des choses comme ça», a indiqué le directeur général de l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec, David Henry.

Le Trifluvien de 27 ans multiplie maintenant les conférences pour raconter son parcours, comme mardi soir, devant les étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il croit aussi que s’ouvrir sur les réseaux sociaux peut aider ceux qui traversent les mêmes épreuves que lui.

Chaque jour, Yannick Goulet doit faire des efforts. Il est sous-chef dans un restaurant, fait du bénévolat dans les maisons de thérapie et a retrouvé des relations saines.

«Je suis conscient, j'en ai fait du tort. Je pense que la plus belle amende honorable que je puisse faire pour les gens que j'aime, c'est de rester abstinent pour qu'ils dorment la tête tranquille et qu'ils sachent que je vais bien», a-t-il avoué.

Il n'oublie pas ce qu'il a fait dans le passé, mais s'en sert comme motivation pour améliorer son futur.