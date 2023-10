Sherbrooke: un homme possiblement agressif porté disparu

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) demande l’aide du public pour retrouver un homme qui manque à l’appel depuis plus d’une semaine.

Steven Nizet-Goyette, 30 ans, a été vu pour la dernière fois le 3 octobre alors qu’il se trouvait sur la rue Bowen Sud. Selon les informations des autorités, il pourrait être agressif.

«Il pourrait avoir fait un campement dans le Mont-Bellevue et/ou Parc Blanchard», a ajouté le SPS qui précise que sa famille craint pour sa sécurité.

L’homme de 30 ans mesure 5 pi 10 po et pèse 135 lb. Il a les cheveux et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un coton ouaté gris de la compagnie Transport Rémi et avait avec lui un sac à dos gris ainsi qu’un sac Super C jaune.

Toute personne ayant de l’information permettant de retrouver Steven Nizet-Goyette est priée de communiquer avec le 911.