Son prochain album attendu au printemps 2024: une nouvelle chanson et un clip pour Yann Perreau

Yann Perreau a dévoilé une nouvelle chanson intitulée Le bleu du noir, mercredi, ainsi que le clip qui l’accompagne.

L’auteur-compositeur-interprète de 47 ans, qui vit en France avec sa conjointe et leurs enfants depuis un an, prépare son prochain opus qui verra le jour le printemps prochain.

Dans ce premier extrait, Yann Perreau mentionne que l’amour est la plus grande des forces à travers les épreuves, comme le deuil périnatal de sa petite Marcia. Ainsi, il «pose son regard impuissant sur un être cher qui souffre en silence... Un texte tout en douceur qui nous entraîne dans la fragilité des instants, des souvenirs et des déchirements, mais qui lance un message d’espoir, de continuer à se battre, de croire en l’avenir et d’avancer un jour à la fois... ensemble», a-t-on expliqué dans un communiqué.

Il fait peut-être référence aussi aux allégations de nature sexuelle dont il a fait l’objet, il y a trois ans, et qui ont mis sa carrière sur pause. Dans une entrevue récente avec Stéphan Bureau pour le balado Contact, Yann Perreau a dit qu’il jugeait disproportionné d’avoir toujours de la difficulté à exercer son métier.

Le bleu du noir a été coréalisé entre Montréal, Toronto et Paris avec Gus van Go. Ce dernier est à la guitare électrique aux côtés de François Plante (basse) et de Maxime Bellavance (batterie).

Le dernier album complet de Yann Perreau, Le fantastique des autres, date de 2016. En 2018, il faisait paraître le EP Voyager léger. Ses admirateurs sont donc impatients d’entendre les pièces de son prochain effort studio dans quelque six mois.