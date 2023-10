Tensions en Israël: une Sherbrookoise d’origine témoigne de la situation

Une Sherbrookoise qui vit depuis plus de 20 ans en Israël, son mari et leurs quatre enfants ont dû se réfugier momentanément dans leur abri anti-bombe mercredi, alors que des sirènes d’alerte ont retenti dans le nord de l’État.

Geneviève Nadeau réside près de la frontière israélo-libanaise, où la tension monte depuis quelques heures.

Originaire de Sherbrooke, elle est établie depuis plus de 20 ans en Israël. Elle et sa famille habitent la ville d’Haïfa, qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de la frontière du Liban.

«Honnêtement je ne suis pas très inquiète. Mis à part que les enfants ne vont pas à l’école, je vous dirais que rien n’a changé ici depuis samedi et c’est plutôt calme, a raconté Mme Nadeau mercredi après-midi. Si jamais nous venons à recevoir des bombardements sur Haïfa, nous allons nous abriter dans l’abri anti-bombe de notre appartement.».

Quelques heures après avoir prononcé ces mots en entrevue à TVA Nouvelles, des sirènes d’alerte ont retenti en raison d’une soi-disant infiltration aérienne en provenance du Liban et les cinq membres de la famille se sont retrouvés dans cet abri.

Finalement, Israël a annoncé qu’il s’agissait d’une fausse alerte causée par une défaillance.

Pour le moment, la mère de famille prévoit de rester en Israël, à moins que la situation change. «Si jamais ça venait que la tension monte à un niveau qui est malsain pour les enfants, j’envisagerais probablement de revenir au Québec oui», a-t-elle expliqué.

Haïfa est une ville où vivent ensemble dans la paix Palestiniens et Israéliens. Geneviève Nadeau est d’ailleurs mariée à un Palestinien.

«On est très inquiet pour la population palestinienne qui se trouve dans la bande de Gaza. La communauté internationale a montré son support à Israël et on craint qu’elle n’en montre pas autant pour la dévastation qui va y avoir dans la bande de Gaza. Parce que ce qui s’en vient, ce ne sera pas beau», a-t-elle souligné.

Des communautés inquiètes

En Estrie, les communautés musulmanes et juives regardent l’horreur se dérouler en direct, impuissantes, inquiètes du sort des millions de civils touchés par la guerre.

«On va se rassembler, les gens de la communauté, et on va prier ensemble pour soutenir et réconforter ceux qui ont de la famille en Israël. C’est désastreux ce qui se passe», a indiqué la codirectrice de la Communauté juive de l’Estrie, Myriam Notik.

Abdelilah Hamdache est impliqué dans la communauté sherbrookoise et musulmane depuis longtemps.

«Actuellement, on ne peut rien envoyer parce qu’Israël ne laisse rien passer. Mais une fois que ce sera réglé, les gens qui seront encore en vie vont avoir besoin de médicaments, de nourriture, de vêtements, etc. Ici à Sherbrooke on va sûrement faire quelque chose pour aider les civils», a-t-il mentionné.