Un incendie important force la fermeture d'un aéroport londonien

Des dizaines de vols ont été annulés à l'aéroport londonien de Luton, fermé au moins jusqu'à mercredi après-midi en raison du spectaculaire incendie d'un parking qui a fait plusieurs blessés.

• À lire aussi: Londres gagnée par l'inquiétude des punaises de lit

Les images diffusées dans la nuit par les pompiers montrent des flammes de plusieurs mètres de haut s'élever d'un des derniers étages du parking, un très grand bâtiment.

AFP

Des dizaines de vols ont dû être redirigés vers d'autres aéroports mardi soir et environ la moitié des vols devant décoller ou atterrir mercredi de l'aéroport desservi par plusieurs compagnies low-cost comme easyJet, Ryanair ou Wizz Air ont été annulés. Cela représente plus de 140 vols, soit jusqu'à 25 000 passagers si les avions sont pleins.

AFP

«Nous avons pris la décision de suspendre tous les vols jusqu'à 15H00» (14H00 GMT), a indiqué l'aéroport sur son site internet, après avoir évoqué dans la nuit une réouverture à midi. «Notre priorité reste de soutenir les services d'urgence ainsi que la sécurité de nos passagers et de notre personnel».

Les services ambulanciers locaux ont précisé sur X (ex-Twitter) que cinq personnes --quatre pompiers et un employé de l'aéroport-- ont été admises à l'hôpital. Un autre blessé a été traité sur place.

AFP

Des passagers ont raconté que leur vol avait été annulé alors qu'ils avaient déjà embarqué. D'autres ont dû passer la nuit à la gare voisine faute d'accès au terminal.

«C'était horrible, le bruit ressemblait à du popcorn» qui cuit, a raconté Marilena Ligea Stan, qui a dû attendre 12 heures après son arrivée de Bucarest pour pouvoir quitter l'aéroport.

AFP

Robert Saunders a quant à lui appris que l'aéroport était fermé alors qu'il était en route pour s'y rendre depuis le sud-ouest de l'Angleterre. «L'odeur était vraiment très mauvaise, il y avait des tuyaux incendie partout», a-t-il décrit à l'AFP.

Pas d'extincteur

Selon les pompiers, contactés à 20H47 locales, le sinistre est parti d'une voiture, a priori diesel. Plus de 100 soldats du feu ont été déployés au plus fort de l'incendie.

AFP

Ils ont été confrontés à «un feu grave et se propageant rapidement, impliquant un grand nombre de véhicules et se propageant à plusieurs étages», a détaillé un responsable du Bedforshire Fire and Rescue Service, Andrew Hopkinson, lors d'une conférence de presse sur place.

Près de 1 500 véhicules se trouvaient dans le parking, qui s'est partiellement effondré, mais ils ne sont pas tous détruits, a-t-il précisé. Il n'y avait pas d'extincteur sur place.

AFP

«Nous sommes déjà en contact avec l'aéroport pour nous assurer que tous les parkings futurs et existants soient équipés», a indiqué M. Hopkinson.

Luton, situé à une quarantaine de kilomètres au nord du centre de Londres, est l'un des six aéroports de la capitale britannique. Il a vu transiter 13 millions de passagers en 2022.

Il a déconseillé aux passagers de se rendre sur place «car les accès restent très limités» et de contacter leur compagnie aérienne.