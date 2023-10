Un rappeur impliqué dans un conflit de gangs de rue a subi le même sort que son frère

Malgré son désir avoué de venger son frère tué par balles il y a 20 ans, un rappeur lié aux gangs de rue n’aura finalement jamais pu s’exécuter, lui qui a subi le même sort lundi soir à Terrebonne.

• À lire aussi: Meurtre d'un rappeur à Laval: deux jeunes arrêtés

• À lire aussi: Un rappeur de 34 ans tué à Terrebonne

Gordy Jean-Paul, connu sous son nom de rappeur «Young Dev», a été atteint par au moins un projectile dans la tête vers 21h30, selon nos informations. L'homme de 34 ans se trouvait à ce moment dans son véhicule, dans le stationnement d’un immeuble commercial du boulevard des Seigneurs, devant une pharmacie. Celui-ci était sorti de prison depuis moins d’un an.

Capture d'écran d'un vidéoclip musical sur YouTube

Plusieurs coups de feu ont d’ailleurs été entendus par des citoyens qui habitent un immeuble à logements juste en face. Au passage du Journal en avant-midi, les policiers avaient érigé un large périmètre de sécurité autour du véhicule, dont la fenêtre était éclatée en morceaux.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Des amateurs

À environ 650 mètres d’où il a été trouvé, un véhicule avec une plaque d'immatriculation de l’Ontario a été incendié sur le boulevard Moody. Les occupants ont ensuite pris la fuite à pied pour demander un taxi dans une station-service à proximité. Ils ont toutefois rapidement été interpellés sur place par la police de Terrebonne.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

La Sûreté du Québec, qui mène désormais l’enquête, ne confirme pas encore s’il y a un quelconque lien entre le véhicule incendié et le meurtre. Des témoins ont été rencontrés par les policiers, a souligné la porte-parole Camille Savoie.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

«À l’époque, c’était le modus operandi des motards. Ils volaient une auto, laissaient les armes dedans et ils mettaient le feu après le crime. Dans ce cas-ci, on constate que ceux qui auraient commis le meurtre sont plus dans l’amateurisme», a commenté André Gélinas, sergent-détective retraité de la police de Montréal.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

La victime était membre d’un gang de rue de Laval d’allégeance bleue, selon un rapport d’analyse de la police déposé en preuve à la Cour. Le meurtre de son frère Rodney Jean-Paul il y a exactement 20 ans (voir autre texte) serait d’ailleurs à l’origine d’un conflit avec le 24 GANG et les Flamehead, tous deux d’allégeance rouge.

Venger son frère

La rivalité perdure depuis plus d’une décennie entre les gangs, à un point tel que la police de Laval a lancé deux projets d’enquêtes pour mettre fin à une série de fusillades sur le territoire à l’été 2016 et à l’automne 2019.

Gordy Jean-Paul n’aurait jamais caché son intention de venger la mort de son frère. Ce dernier faisait d’ailleurs référence à ce conflit dans plusieurs de ses vidéos de musique publiées sur internet.

Il traîne également plusieurs antécédents judiciaires. Il avait notamment écopé de six ans de pénitencier après avoir ouvert le feu dans un bar de danseuses de Longueuil en janvier 2018. Avec la détention préventive, il lui restait 20 mois à purger.

Son meurtre s’inscrit dans la longue liste des rappeurs liés aux gangs tués dans les dernières années dans le grand Montréal.

«Ceux qui se spécialisent dans le gangster rap font l’apologie de ce style de vie et ne sont rarement juste des spectateurs. Ils vont faire des vidéos pour narguer après un crime ou encore annoncer des représailles. Ils deviennent des figures de proue, des cibles à abattre», a expliqué l’ex-enquêteur André Gélinas.

– Avec Michaël Nguyen et Maxime Deland

Criblé de balles devant la résidence familiale

Rodney Jean-Paul a été victime d’un règlement de comptes lié aux gangs de rue le 1er septembre 2003, rapportait à l’époque Le Journal. Le jeune de 19 ans s’était visiblement fait prendre dans un guet-apens.

Il aurait d’abord reçu un coup de fil l’incitant à sortir à l’extérieur de la maison, située dans le quartier Saint-François, à Laval, avant d’être abattu de cinq balles dans la tête.

JMTL

Il avait été tiré à bout portant devant sa résidence familiale, où se trouvaient son frère et sa sœur.

Quelques mois plus tard, six individus ont été accusés au palais de justice de Laval en lien avec cette affaire. Evens Gabriel a écopé de 16 ans d'emprisonnement tandis que Claude Delma et Gérard-Paul Demosthene ont chacun été condamné environ 3 ans de détention pour homicide involontaire.