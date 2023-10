Une Canadienne, mère de deux enfants en bas âge, tuée par le Hamas

Adi Vital-Kaploun, une Canadienne d’Ottawa de 33 ans et mère de deux enfants en bas âge, est la troisième ressortissante du Canada dont la mort est confirmée après l’attaque du Hamas sur Israël.

• À lire aussi: Attaque du Hamas en Israël : « En dix secondes, j’ai vu plus de morts que jamais dans ma vie »

• À lire aussi: Attaque du Hamas en Israël: «Ces petits bébés ne devraient pas être détenus ou gardés par des terroristes»

• À lire aussi: EN DIRECT | 5e journée de guerre Hamas-Israël

La Fédération juive d’Ottawa tiendra une conférence de presse en après-midi mercredi pour informer du cas de Mme Vital-Kaploun.

Selon, Gilad Levi, un homme qui se décrit comme son ami sur Facebook, Adi Vital-Kaplan avait un enfant de 4 ans et un autre de six mois, Negev et Eshel. Les deux enfants recevraient actuellement des traitements médicaux.

Selon le Centre des affaires israéliennes et juives (CIJA), Avi Vital-Kaploun et ses enfants, ainsi qu’une voisine, avaient été kidnappés par les terroristes du Hamas. Ces derniers auraient finalement traîné Adi vers la bande de Gaza et laissé les enfants et la voisine revenir vers Israël.

La petite famille se trouvait chez elle dans le Kibboutz Holit, non loin de la frontière avec la bande de Gaza.

Le meurtre de Avi Vital-Kaploun est le troisième à être confirmé après ceux des Canadiens Alexandre Look et de Ben Mizrachi, lors du festival de musique électronique dans lequel plus de 260 personnes ont été tuées.

Plus de détails à venir.