Assurance médicale: Canada Vie empoisonne l'existence de cette retraitée et son mari

Une retraitée de l'appareil fédéral souffrant d’Alzheimer et son mari, à bout de patience, n’arrivent pas à se faire rembourser leurs médicaments auprès de leur assureur Canada Vie depuis trois mois.

« On a près de 3700 $ de médicaments à payer, alors que l’on a droit à un remboursement de 80 % », soupire Gilles Bérubé, qui est couvert par le régime de sa femme, Nicole Audant, une retraitée de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

« Ma femme souffre d’un début d'Alzheimer aussi, alors », souffle celui qui partage sa vie.

Il y a deux ans, la Canada Vie, propriété de Power Corporation, contrôlée par le clan Desmarais, a obtenu un contrat de 515 millions $ pour gérer le Régime de soins de santé de la fonction publique.

Or, depuis ce passage de la Sun Life à la Canada Vie, le 1er juillet dernier, Le Journal est inondé d’histoires de retraités exaspérés, qui disent vivre un calvaire.

Attente interminable au téléphone, communications bancales, paperasse à en perdre la tête... de nombreux retraités du fédéral, qui avaient l’habitude que tout aille comme sur des roulettes avec leur ancien assureur, la Sun Life, ont l'impression de jouer dans un mauvais film avec leur nouvel assureur, Canada Vie.

Visite à leurs bureaux

Au Journal, Gilles Bérubé raconte même être allé jusqu'à se présenter avec sa femme malade aux bureaux montréalais de l’assureur pour tenter de faire bouger les choses, sans succès.

« On s’est rendu deux fois en personne aux bureaux de Canada Vie, sur René-Lévesque Ouest. Il n’y avait presque personne. Les bureaux étaient presque vides », dénonce-t-il.

« On nous a envoyé promener carrément », rapporte l’homme, qui trouve dur de devoir assumer ces milliers de dollars de plus dans son budget.

Canada Vie n'a pas voulu accorder d'entrevue au Journal, mardi, en refusant de répondre à des questions sur le cas de M. Bérubé, pour des raisons de confidentialité, mais l'entreprise a dit vouloir l'aider à régler son cas.

Encore des problèmes

Fin juillet, le Bloc Québécois avait dénoncé la situation au Journal en accusant « le gouvernement fédéral d'enchaîner fiasco après fiasco ».

Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a assuré que les 375 000 fonctionnaires et retraités québécois du régime « continuent d’être protégés et [que] leurs demandes de règlement sont en cours de traitement ».

« Nous reconnaissons que certains participants ont de la difficulté à joindre la Canada Vie pendant cette transition de grande envergure. Le gouvernement du Canada, y compris la ministre [Mona] Fortier, présidente du Conseil du Trésor, discute régulièrement avec la haute direction de la Canada Vie », avait dit le SCT.

Ces derniers jours cependant, des retraités mécontents ont continué d’écrire au Journal pour se plaindre de leur traitement. Des employés du Sénat ont également confié avoir vécu des histoires similaires à celles rapportées dans nos pages.

« Le service à la clientèle est vraiment le plus gros problème de cette compagnie. Au total, depuis juillet j’ai dû passer environ 20 heures au téléphone, donc 19,5 en attente !!! », a pesté l’un d’eux.

Les francophones pénalisés

D'après Yvon Barrière, vice-président exécutif régional de l’Alliance de la Fonction publique du Canada-Québec, les retraités à bout de nerfs devraient alerter leur député fédéral chaque fois qu'ils ont des problèmes pour donner un électrochoc à l'appareil politique.

« On reçoit beaucoup de plaintes. On a demandé une rencontre avec le Conseil du Trésor le plus rapidement possible, mais ils la refusent », a-t-il indiqué.

Selon le haut dirigeant syndical, le service est tout à fait inefficace et les temps d'attente créent des problèmes majeurs, qui perdurent.

« Les francophones ont du mal à remplir des formulaires, qui reviennent en anglais. On a beaucoup de gens qui doivent demander de nouveaux papiers médicaux, alors qu'ils avaient leurs médicaments sans problèmes depuis des décennies », a souligné Yvon Barrière.

« Ce n'est pas la première fois que le fédéral a du mal avec ses contrats », a-t-il conclu.

-Avec la collaboration de Nicolas Brasseur