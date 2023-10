Elle craint pour la sécurité de sa mère de 99 ans

Une situation déplorable serait survenue dans une résidence pour retraités de Gatineau. Une aînée de 99 ans se serait fracturé la hanche après avoir été poussée par un autre usager. C’est ce que dénonce la fille de la présumée victime.

Monique Jaenicke croit que l’incident qu’a subi sa mère, Simone, dans une résidence pour aînés aurait pu être évité.

Sa mère âgée de 99 ans a commencé à faire de la démence en juin dernier. Sa famille a décidé de la transférer dans la résidence Chartwell située dans le secteur Aylmer.

Là-bas, sa mère était appréciée des préposés et vivait de manière autonome. Monique aurait cependant été contactée par une des employés qui disait être inquiète pour sa mère parce que cette dernière se serait fait bousculer et frapper par des usagers de l’aile où les résidents souffrent d’Alzheimer ou de démence.

Monique Jaenicke tente donc de signaler la situation à la direction à plusieurs reprises, mais aucun suivi n’aurait été effectué et sa mère aurait été gravement blessée depuis. Une situation qui aurait pu être évitée, selon elle.

«J’avais toujours la crainte. [...] Le 30 septembre, on a eu un appel que maman est à l’hôpital. Quelqu’un l’avait poussé et elle avait la hanche cassée, à 99 ans. Il devrait y avoir plus de surveillance», soutient Monique Jaenicke.

Monique Jaenicke ne blâme pas le personnel de l’endroit, mais elle affirme que la sécurité des résidents pourrait être mieux encadrée.