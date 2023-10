Guerre entre Israël et Gaza: le Canada fournira 10 M$ en aide humanitaire

Ottawa fournira un montant initial de 10 millions $ d’aide humanitaire demandés par des organismes pour répondre aux besoins urgents des populations en Israël, en Cisjordanie et à Gaza.

• À lire aussi: Une plainte pour crimes contre l'humanité déposée contre le Hamas

• À lire aussi: « Au moins, je peux faire quelque chose » : de nombreux jeunes Israéliens rentrent chez eux

«L’engagement de financement initial annoncé aujourd’hui permettra aux partenaires d’intensifier leurs efforts et de fournir une aide aux personnes ayant des besoins urgents. Nous continuons d’appeler à un accès humanitaire sûr et sans restriction dans toute la région», a affirmé jeudi le ministre du Développement international, Ahmed Hussen.

Ce soutien financier permettra de fournir de la nourriture, de l’eau, une aide médicale d’urgence et d’autres services de protection.

Écoutez la rencontre Durocher-Dutrizac diffusée chaque jour en direct 12 h 35 via QUB radio :

Une partie des fonds soutiendra la Croix-Rouge canadienne et ses partenaires, à savoir le Croissant-Rouge palestinien et le Magen David Adom.

«Le Canada veillera à ce qu’aucun argent ne tombe entre les mains du Hamas. De plus amples renseignements sur l’attribution des fonds à des partenaires précis seront communiqués dans les prochains jours», peut-on également lire dans le communiqué.

«Nous exhortons toutes les parties à faciliter activement le passage rapide et sans entrave de l’aide humanitaire essentielle pour les civiles et civils dans le besoin, et soulignons notre responsabilité collective de défendre les principes d’humanité, de dignité et de protection pour toutes et tous», est-il aussi écrit.