«Il faut ramener cette mère (...) ce bébé doit voir sa mère»

Des familles d'otages français aux mains du Hamas à Gaza ont appelé publiquement jeudi le président Emmanuel Macron à «intervenir» en vue de leur libération, lors d'une conférence de presse à Tel-Aviv.

«Je demande l'intervention de la France et de tout le monde, pour avoir des informations sur mes enfants, mais aussi tous ceux qui ont disparu», a déclaré en hébreu Batsheva Yahalomi, mère d'un garçon de 12 ans, Eitan, disparu depuis samedi dans le sud d'Israël après l'attaque sans précédent lancée par les hommes du mouvement islamiste palestinien au pouvoir à Gaza.

«Je pense que la France a un caractère très humanitaire, très généreux, et je suis persuadée que le président Macron, pour lequel nous sommes beaucoup à avoir voté, va faire quelque chose (...), qu'il va intervenir», a dit en français la mère de Mme Yahalomi, se présentant comme Jocelyne, sans donner son nom de famille.

«Ce que je demande, c'est qu'on reçoive d'abord des photos de tous les gens qui ont été enlevés, on demande que Céline, la mère d'Ellie, revienne», a déclaré de son côté Samuel Ben-David, frère de Céline Ben David Nagar, disparue, comme sa fille samedi matin.

CAPTURE D'ÉCRAN/REUTERS

«Comme vous savez, on a grandi en France, on a immigré (en Israël) en 2006, on est français, dans notre cœur, on parle français, Ellie, elle connaît toutes les chansons en français, il faut ramener cette mère française, ce bébé français, il doit voir sa mère», a-t-il ajouté.

CAPTURE D'ÉCRAN/REUTERS

«Je veux parler directement à Emmanuel Macron, je veux (...) que ma sœur revienne maintenant», a dit Meitav Journo, sœur de Karin Journo, une autre jeune femme disparue.

Qualifié de terroriste par l'Union européenne et les États-Unis, le Hamas a lancé des centaines d'hommes armés par air, par terre et par mer samedi matin sur le sud d'Israël, se jouant de l'imposante barrière de sécurité érigée autour de la bande de Gaza.

L'assaut, d'une violence extrême, a pris Israël totalement au dépourvu au dernier jour des fêtes juives de Souccot et en plein Shabbat.

Des dizaines d'Israéliens et d'étrangers, soldats, civils, enfants et femmes ont été capturés et emmenés comme otages dans la bande de Gaza depuis cette offensive, qui s'est accompagnée de massacres de civils à grande échelle.