Israël publie des photos de bébés brûlés

Le gouvernement israélien a dévoilé des photographies très difficiles à regarder de bébés tués et brûlés lors de l’attaque terroriste du Hamas qui a fait des centaines de morts dans des communautés juives à proximité de Gaza.

Les images ont été publiées sur X (anciennement Twitter) par le compte du premier ministre israélien.

«Voici quelques-unes des photos que le premier ministre Benjamin Netanyahu a montrées au secrétaire d’État américain Antony Blinken. Attention : ce sont des photos horribles de bébés assassinés et brûlés par les monstres du Hamas. Le Hamas est inhumain. Le Hamas est l’EI», peut-on lire dans le message qui accompagne les images.

capture d'écran | Reuters

Sur l’une des photos, il est possible de discerner le corps d’un bébé, possiblement âgé de moins de 12 mois, allongé dans un sac mortuaire blanc ensanglanté. Son pyjama est couvert de sang.

Sur les deux autres images, les corps carbonisés de deux bébés, celle-ci ont été publiées sans filtre par Israël.

capture d'écran | Reuters

Le Jerusalem Post a part ailleurs confirmé que des bébés avaient également été décapité dans le kibboutz de Kfar Aza.

Un porte-parole de l'armée israélienne a aussi semblé confirmer les informations selon lesquelles des terroristes du Hamas avaient décapité des bébés.

Écoutez l'expert en politique international Loïc Tassé parler des bébés tués à l'émission de Benoit Dutrizac via QUB radio :

Le porte-parole des Forces de défense israéliennes, Jonathan Conricus, a déclaré qu'un coroner qui s'était rendu après le massacre dans un kibboutz proche de la bande de Gaza avait vu les corps des enfants et confirmé comment ils étaient morts.

«J'admets qu'il nous a fallu un certain temps pour vraiment comprendre et vérifier ce rapport, et il était difficile de croire que même le Hamas puisse commettre un acte aussi barbare», a-t-il déclaré dans des propos rapportés par la BBC.

«Je pense que nous pouvons maintenant dire, avec une relative confiance, que c'est ce qu'a fait le Hamas... il y avait des corps éparpillés partout, mutilés.»

Immédiatement après les attaques du Hamas, des informations ont circulé selon lesquelles les terroristes avaient violé des femmes et des enfants et décapité des nourrissons, mais elles ont ensuite été dénoncées comme étant de la désinformation.

Atrocités

Le premier ministre israélien Netanyahu a affirmé que les assaillants se sont livrés à diverses atrocités, notamment en ligotant des garçons et des filles et en leur tirant une balle dans la tête, en brûlant vifs des gens, en violant des femmes et en décapitant des soldats.

Le porte-parole de l’armée d’Israël, le major Doron Spielman, a déclaré plus tard à NBC News qu'il ne pouvait pas confirmer combien de bébés avaient été décapités.

«Ce que je peux confirmer, c'est qu'il y a eu d'énormes témoignages ainsi que des preuves trouvées sur le terrain selon lesquelles des enfants ont été assassinés de manière grotesque et leurs parties du corps ont été enlevées», a ajouté le major Spielman.

Les secouristes et les témoins ont décrit des scènes horribles, notamment le massacre de personnes âgées et la découverte de salles ensanglantées remplies de civils massacrés.