Le président américain Joe Biden a convié plusieurs dirigeants mondiaux lundi à l’Assemblée générale des Nations unies, dont Benyamin Nétanyahou, afin de discuter de la guerre Israël-Hamas. Le Canada n’est pas convié et Richard Martineau s’en moque.

«Les Américains ont invité la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Angleterre et ils n’ont pas invité le Canada. [...] On ne nous invite même plus, c’est comme si le Canada était un ti-cul en culottes courtes. À quoi ça sert de l’inviter, il est tout croche», lance notre chroniqueur.

«Quand Justin Trudeau a été élu, il disait: ❝On est de retour sur la scène internationale❞. Absolument pas! Je pense que Justin Trudeau, son chien est mort sur la scène internationale», déclare Richard en brandissant un squelette de chien. «Il n’est plus là pantoute», rigole-t-il. «Wouf! Wouf!»

