Le Hamas publie une vidéo de son attaque sur Israël

Cinq jours après l’attaque-surprise du Hamas contre Israël, la branche armée du Hamas a dévoilé une vidéo de leur opération.

Les images, relayées par l’Agence France-Presse, montrent les militaires palestiniens pénétrer en Israël et attaquer un poste militaire.

Leur opération armée débute au lever du soleil, selon la vidéo transmise, et se dérouler à l’est de Khan Younès dans la bande de Gaza.

On y voit les soldats de la brigade Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, maîtriser au sol un soldat israélien. Celui-ci est ensuite transporté. De nombreux coups de feu sont entendus.

Cette violente offensive du Hamas a été lancée 50 ans et un jour après la guerre israélo-arabe de 1973 qui avait pris Israël par surprise et fait 2 600 morts côté israélien en trois semaines.

Les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, ont annoncé avoir déclenché cette offensive majeure pour «mettre fin aux crimes de l'occupation», en référence à l'occupation israélienne des territoires palestiniens.

Israël avait retiré ses troupes et évacué les colons de la bande de Gaza en 2005 après avoir occupé ce territoire depuis 1967.

Mais il a gardé le contrôle de l'espace aérien et des eaux territoriales et imposé un blocus depuis 2007, contrôlant strictement le passage des biens et des personnes entre Israël et l'enclave.

-Avec AFP