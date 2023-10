Le nombre d’enfants de 5 ans considérés comme vulnérables en augmentation

Le nombre d’enfants considérés comme vulnérables au Québec est en constante augmentation depuis les 10 dernières années, selon les données l’Institut de la statistique du Québec.

Les enfants visés par ces statistiques sont plus susceptibles de vivre des difficultés scolaires ou sociales au cours de leur vie.

L’enquête a été menée auprès de 78 000 enfants de 5 ans.

Ces derniers ont été évalués selon les critères suivants: santé physique et bien-être, compétences sociales, maturité affective, développement cognitif et langagier, habiletés de communication et connaissances générales.

Les régions qui inquiètent particulièrement sont la Côte-Nord, l’Estrie, Laval et l’Outaouais.

Selon le psychologue spécialiste en réussite scolaire, Égide Royer, «les gars sont toujours plus à risque que les filles, c’est un classique».

Également, cette problématique touche principalement les jeunes issus de milieux défavorisés ou de l’immigration récente.

Le ministre des Services sociaux Lionel Carmant s’est exprimé par écrit, déclarant :

«Les chiffres rendus publics ce matin sont accueillis sérieusement. Il est important de mentionner que la pandémie de COVID-19 a eu une incidence non négligeable sur l’état de développement des enfants. Il est aussi permis de croire que le portrait serait bien plus sombre, ne serait-ce de tous le travail fait pour les enfants les plus vulnérables et leurs familles depuis 2018.»